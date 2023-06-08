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В WhatsApp появятся каналы по аналогии с Telegram
Корпорация Meta Platforms представила в WhatsApp функцию Channels. Благодаря ей администраторы каналов смогут публиковать в них сообщения, фото, видео, стикеры и опросы, а подписчики только просматривать их.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что компания Meta 8 июня представила WhatsApp Channels, функцию, которая, по словам гиганта социальных медиа, поможет сделать программу "продуктом для обмена сообщениями".
Первыми доступ к каналам получат пользователи в Колумбии и Сингапуре. В ближайшие месяцы Meta расширит доступность инструмента для пользователей в большем количестве стран.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В компании заявили, что пользователи смогут следить за контентом, посвященным их хобби, спортивным командам, новостям от местных чиновников.
Фотографии профиля и контактная информация администратора канала не будут видны подписчикам. Также номера телефонов подписчиков не будут раскрываться.
Глобальными партнерами по запуску этой функции станут Всемирная организация здравоохранения, ФК "Барселона" и "Манчестер Сити".
Напомним, недавно мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta Platforms Inc, предоставил своим пользователям возможность редактировать уже отправленные сообщения. В ближайшие недели эта функция станет доступной по всему миру.