В WhatsApp появятся каналы по аналогии с Telegram

Корпорация Meta Platforms представила в WhatsApp функцию Channels. Благодаря ей администраторы каналов смогут публиковать в них сообщения, фото, видео, стикеры и опросы, а подписчики только просматривать их.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компания Meta 8 июня представила WhatsApp Channels, функцию, которая, по словам гиганта социальных медиа, поможет сделать программу "продуктом для обмена сообщениями".

Первыми доступ к каналам получат пользователи в Колумбии и Сингапуре. В ближайшие месяцы Meta расширит доступность инструмента для пользователей в большем количестве стран.

В компании заявили, что пользователи смогут следить за контентом, посвященным их хобби, спортивным командам, новостям от местных чиновников.

Фотографии профиля и контактная информация администратора канала не будут видны подписчикам. Также номера телефонов подписчиков не будут раскрываться.

Глобальными партнерами по запуску этой функции станут Всемирная организация здравоохранения, ФК "Барселона" и "Манчестер Сити".

Напомним, недавно мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta Platforms Inc, предоставил своим пользователям возможность редактировать уже отправленные сообщения. В ближайшие недели эта функция станет доступной по всему миру.