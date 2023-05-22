WhatsApp дозволив користувачам редагувати повідомлення

Месенджер WhatsApp, який належить Meta Platforms Inc, надав своїм користувачам можливість редагувати повідомлення, які вже були надіслані. Найближчими тижнями ця функція стане доступною по всьому світу.

Редагувати повідомлення можна буде протягом 15 хвилин після відправлення, пише Reuters.

Доступ до цієї функції можна отримати, утримуючи повідомлення та вибравши "редагувати" у спадному меню. Змінене повідомлення матиме позначку "відредаговано" без відображення історії редагувань. Як і всі особисті повідомлення, медіа та дзвінки, повідомлення та внесені зміни будуть захищені наскрізним шифруванням.

Конкуруючі програми, такі як Telegram і Signal, вже дозволяють користувачам редагувати повідомлення, а сайт мікроблогів Twitter випустив можливість редагувати твіти для вибраних користувачів минулого року.

Нагадаємо, раніше комісія із захисту даних Ірландії (DPC ) оштрафувала WhatsApp на 5,5 мільйона євро за порушення конфіденційності. Компанії доручили привести свої операції обробки даних у відповідність до вимог ЄС.