- Категория
- IT и Телеком
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WhatsApp разрешил пользователям редактировать сообщения
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta Platforms Inc, предоставил своим пользователям возможность редактировать уже отправленные сообщения. В ближайшие недели эта функция станет доступной по всему миру.
Редактировать сообщение можно будет в течение 15 минут после отправки, пишет Reuters.
Доступ к этой функции можно получить, удерживая сообщение и выбрав "Редактировать" в раскрывающемся меню. Измененное сообщение будет отмечено "отредактировано" без отображения истории редактирования. Как и все личные сообщения, медиа и звонки, сообщения и внесенные изменения будут защищены сквозным шифрованием.
Конкурирующие программы, такие как Telegram и Signal, уже позволяют пользователям редактировать сообщения, а сайт микроблогов Twitter упустил возможность редактировать твиты для выбранных пользователей в прошлом году.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала WhatsApp на 5,5 миллиона евро за нарушение конфиденциальности. Компании поручили привести свои операции по обработке данных в соответствие с требованиями ЕС.