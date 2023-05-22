WhatsApp разрешил пользователям редактировать сообщения

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta Platforms Inc, предоставил своим пользователям возможность редактировать уже отправленные сообщения. В ближайшие недели эта функция станет доступной по всему миру.

Редактировать сообщение можно будет в течение 15 минут после отправки, пишет Reuters.

Доступ к этой функции можно получить, удерживая сообщение и выбрав "Редактировать" в раскрывающемся меню. Измененное сообщение будет отмечено "отредактировано" без отображения истории редактирования. Как и все личные сообщения, медиа и звонки, сообщения и внесенные изменения будут защищены сквозным шифрованием.

Конкурирующие программы, такие как Telegram и Signal, уже позволяют пользователям редактировать сообщения, а сайт микроблогов Twitter упустил возможность редактировать твиты для выбранных пользователей в прошлом году.

Напомним, ранее комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала WhatsApp на 5,5 миллиона евро за нарушение конфиденциальности. Компании поручили привести свои операции по обработке данных в соответствие с требованиями ЕС.