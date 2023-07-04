Meta создаст аналог Twitter и объединит новую сеть с Instagram

Компания Meta планирует запустить приложение для микроблогов Threads, которое может стать аналогом Twitter. Фактически это будет приложение для обмена мнениями пользователей Instagram.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Threads позволит пользователям следить за учетными записями, на которых они уже подписаны в Instagram.

"Meta не сразу ответила на запрос Reuters по поводу такого запуска в Google Play Store", - уточнили в агентстве.

Больше деталей работы и особенностей Threads компания также пока не сообщает.

Запуск состоялся после того, как Twitter объявил о ряде ограничений по приложению, в частности, ввели необходимость проверки для использования TweetDeck.

Владелец сети Илон Маск также заявил о временном ограничении на количество публикаций, которые пользователи могут читать в социальной сети. Эксперты по рекламе заявили, что это подорвет репутацию нового генерального директора Линды Яккарино, которая недавно заняла этот пост.

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