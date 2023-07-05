Снова сделали все втихаря. Twitter вернул возможность читать сообщения без входа в соцсеть

Соцсеть Twitter разблокировала доступ к просмотру сообщений для неавторизованных пользователей. Об этом пишет Engadget.

Как отмечает издание, администрация Twitter "тихо" отказалась от требования авторизации.

Однако профили пользователей все еще закрыты для тех, кто не вошел в систему. В таком случае появляется окно с предложением выполнить вход или зарегистрироваться.

Так выглядит окно при попытке просмотреть профиль Twitter без авторизации. Фото: скриншот

Несколько дней назад было обнаружено, что Twitter теперь требует от пользователей авторизироваться на платформе для просмотра постов. Соцсеть не анонсировала такое изменение и только после его введения владелец соцсети Илон Маск объяснил, что это "временная чрезвычайная мера". По его словам, Twitter получал "так много данных, что это снижало качество обслуживания обычных пользователей".

Кроме того, недавно платформа решила ограничить количество твитов, которое в день могут просматривать авторизованные пользователи.

Тем временем компания Meta планирует запустить аналог Twitter – приложение для микроблогов под названием Threads. Фактически это будет платформа для обмена мыслями среди пользователей Instagram.

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