"Убийца" Twitter: Meta запускает приложение Threads

Соучредитель Meta Марк Цукерберг нанес еще один удар по Илону Маску, усилив соперничество между технологическими миллиардерами, запустив долгожданное приложение для обмена мнениями Threads. Threads позволит пользователям следить за учетными записями, на которых они уже подписаны в Instagram.

Об этом пишет Reuters.

"Добро пожаловать в Threads", - написал Цукерберг в своей первой публикации. По его словам, за первые четыре часа приложение зарегистрировало 5 миллионов пользователей.

Согласно сообщению Meta, подобно Twitter, приложение содержит короткие текстовые сообщения, которые пользователи могут ругать, повторно публиковать и отвечать на них, хотя она не содержит никаких возможностей прямого сообщения. Сообщения могут содержать до 500 символов и содержать ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут,

Приложение доступно в более чем 100 странах как в Apple App Store, так и в Google Play Store, говорится в сообщении.

Аналитики утверждают, что связи Threads с Instagram могут дать ему доступ к встроенной пользовательской базе и рекламе. Это скачает рекламные доллары из Twitter в то время, когда его финансовое положение и так находится не в лучшем состоянии. Threads уже прозвали убийцей Twitter.

Хотя Threads был запущен как отдельная программа, пользователи могут входить, используя свои учетные данные в Instagram, и подписываться на те же учетные записи, что потенциально делает его легким дополнением к существующим привычкам для более 2 миллиардов активных пользователей Instagram ежемесячно.

"Инвесторы в восторге от перспективы того, что у Meta действительно есть "убийца Twitter", - сказал Данни Гьюсон, руководитель отдела финансового анализа инвестиционной компании AJ Bell."

Появление Threads произошло после того, как Цукерберг и Маск месяцами соревновались и противостояли друг другу и даже угрожали сразиться друг с другом в Лас-Вегасе в реальном поединке.

С приходом Маска Twitter испытывает трудности

В октябре прошлого года Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов, но с тех пор его стоимость резко упала на две трети, поскольку он столкнулся с оттоком рекламодателей на фоне серьезных сокращений персонала и споров по модерации контента, а его последний шаг предусматривал ограничение количества твиттов, которые пользователи могут читать в день.

Позже Маск заявил о временном ограничении количества публикаций, которые пользователи могут читать в социальных сетях.

Но через несколько дней после введения такого шага администрация Twitter "тихо" отказалась от требования авторизации. Соцсеть Twitter разблокировала доступ к просмотру сообщений для неавторизованных пользователей

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