Twitter превратился в X: соцсеть уже имеет другой домен и логотип

Сайт X.com теперь перенаправляется на социальную сеть Twitter. Об этом сообщил владелец платформы Илон Маск.

В свою очередь главный исполнительный директор соцсети Линда Яккарино показала новый логотип X. По словам Маска, он будет временным.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

"X – это будущее состояние неограниченной интерактивности, сосредоточенное на аудио, видео, обмене сообщениями, платежах/банкинге, создавая глобальный рынок идей, товаров, услуг и возможностей. Благодаря искусственному интеллекту, X объединит нас всех способами, которые мы только начинаем представлять", – написала Яккарино.

Она добавила, что этой трансформации совершенно нет предела – X будет платформой, которая может предложить все.

Домен X.com ранее принадлежал компании онлайн-платежей, одним из основателей которой был Илон Маск. Этот сервис затем превратился в PayPal, проданный в 2002 году фирме eBay. Намного позже, в 2017-м, бизнесмен выкупил у PayPal адрес X.com.

Обновлено в 12:49. Сайт Twitter уже получил логотип с буквой X.

Так теперь выглядит Twitter (X). Фото: скриншот

Ребрендинг Twitter: что известно

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он предполагал, что покупка соцсети станет "ускорителем" для создания X – "приложения для всего".

Маск говорил о своем желании сделать X похожим на китайское WeChat – суперприложение, которое используется от платежей и бронирования билетов на события до обмена сообщениями.

В апреле этого года оказалось, что Twitter Inc. перестала быть отдельной компанией после слияния с новосозданной фирмой под названием X Corp.

А 23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд.

"Вскоре мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами", – написал Маск, опубликовавший видео с мерцающей буквой X.