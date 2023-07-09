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Платная верификация в Twitter. Пользователи с синими галочками распространяют фейки о войне в Украине - BBC
Пользователи верифицированных аккаунтов Twitter, которые платят за продвижение контента другим пользователям, распространяют фейки о войне в Украине.
Об этом сообщает BBC.
После того, как владелец соцсети Илон Маск дал возможность за деньги приобрести верификацию, в Twitter даже аккаунты с синей галочкой могут распространять дезинформацию.
По информации издания, недавно в соцсети были опубликованы многие обманчивые сообщения о недавних беспорядках во Франции, однако один вирусный пост на прошлой неделе также был посвящен военной помощи Соединенных Штатов Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В публикации был прикреплен скриншот, который выглядел как заголовок с новостного сайта, вместе с изображением двух винтовок. "Французскую полицию обстреляли из американских винтовок, которые, возможно, пришли из Украины", - говорилось в заголовке.
Несколько аккаунтов Twitter с подписками Blue поделились этой публикацией, которую просмотрели более миллиона раз. BBC выяснила, что это сообщение появилось из прокремлевских каналов в Telegram.
Также несколько аккаунтов в Twitter с синей галочкой недавно распространили заявление о том, что Россия обнаружила в Украине "фабрики младенцев".
Кроме того, подобная ситуация произошла в конце июня, когда в центре Краматорска в результате российских ракетных обстрелов погибли восемь человек. Сразу после атаки в посте учетной записи с подпиской на Twitter Blue, которая позиционирует себя как источник новостей, утверждалось, что "удар был нанесен Украиной ошибочно и попал в военные казармы, где находились войска НАТО и иностранные наемники". Пост просмотрели более миллиона раз.
Пресс-служба Twitter пока отказалась от комментариев по этой ситуации.
Что известно о Twitter Blue
До того, как Twitter купил Илон Маск, синяя галочка была знаком подтверждения, бесплатно предоставляемого Twitter. Первоначально она использовалась как инструмент аутентификации в борьбе с ботами и распространением дезинформации.
Теперь это символ того, что аккаунт подписан на премиум-сервис под названием Twitter Blue, стоимость которого составляет около 8 долларов в месяц.
Те, у кого раньше была синяя галочка, но отказались платить, начали терять ее 20 апреля.
Однако после волны критики в Twitter бесплатно восстановили "голубую галочку" для знаменитых пользователей социальной сети, имеющих более миллиона подписчиков.
Источник фото: ua.depositphotos.com