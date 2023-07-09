Платная верификация в Twitter. Пользователи с синими галочками распространяют фейки о войне в Украине - BBC

Пользователи верифицированных аккаунтов Twitter, которые платят за продвижение контента другим пользователям, распространяют фейки о войне в Украине.

Об этом сообщает BBC.

После того, как владелец соцсети Илон Маск дал возможность за деньги приобрести верификацию, в Twitter даже аккаунты с синей галочкой могут распространять дезинформацию.

По информации издания, недавно в соцсети были опубликованы многие обманчивые сообщения о недавних беспорядках во Франции, однако один вирусный пост на прошлой неделе также был посвящен военной помощи Соединенных Штатов Украине.

В публикации был прикреплен скриншот, который выглядел как заголовок с новостного сайта, вместе с изображением двух винтовок. "Французскую полицию обстреляли из американских винтовок, которые, возможно, пришли из Украины", - говорилось в заголовке.

Несколько аккаунтов Twitter с подписками Blue поделились этой публикацией, которую просмотрели более миллиона раз. BBC выяснила, что это сообщение появилось из прокремлевских каналов в Telegram.

Также несколько аккаунтов в Twitter с синей галочкой недавно распространили заявление о том, что Россия обнаружила в Украине "фабрики младенцев".

Кроме того, подобная ситуация произошла в конце июня, когда в центре Краматорска в результате российских ракетных обстрелов погибли восемь человек. Сразу после атаки в посте учетной записи с подпиской на Twitter Blue, которая позиционирует себя как источник новостей, утверждалось, что "удар был нанесен Украиной ошибочно и попал в военные казармы, где находились войска НАТО и иностранные наемники". Пост просмотрели более миллиона раз.

Пресс-служба Twitter пока отказалась от комментариев по этой ситуации.

Что известно о Twitter Blue

До того, как Twitter купил Илон Маск, синяя галочка была знаком подтверждения, бесплатно предоставляемого Twitter. Первоначально она использовалась как инструмент аутентификации в борьбе с ботами и распространением дезинформации.

Теперь это символ того, что аккаунт подписан на премиум-сервис под названием Twitter Blue, стоимость которого составляет около 8 долларов в месяц.

Те, у кого раньше была синяя галочка, но отказались платить, начали терять ее 20 апреля.

Однако после волны критики в Twitter бесплатно восстановили "голубую галочку" для знаменитых пользователей социальной сети, имеющих более миллиона подписчиков.

Источник фото: ua.depositphotos.com