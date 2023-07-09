Платна верифікація у Twitter. Користувачі з синіми галочками поширюють фейки про війну в Україні - BBC

Користувачі верифікованих акаунтів Twitter, які платять за просування свого контенту іншим користувачам, поширюють фейки про війну в Україні.

Про це повідомляє ВВС.

Після того, як власник соцмережі Ілон Маск, дав можливість за гроші придбати верифікацію, у Twitter навіть акаунти з синьою галочкою можуть поширювати дезінформацію.

За інформацією видання, нещодавно у соцмережі було опубліковано багато оманливих повідомлень про нещодавні заворушення у Франції, проте один вірусний пост минулого тижня також був присвячений військовій допомозі Сполучених Штатів Україні.

У публікації був прикріплений скриншот, який виглядав як заголовок із сайту новин, разом із зображенням двох гвинтівок. "Французьку поліцію обстріляли з американських гвинтівок, які, можливо, прийшли з України", - йшлося у заголовку.

Кілька облікових записів Twitter із підписками Blue поділилися цією публікацією, яку переглянули понад мільйон разів. ВВС з’ясувала, що це повідомлення походить з прокремлівських каналів у Telegram.

Також кілька облікових записів у Twitter з синьою галочкою нещодавно поширили заяву про те, що Росія виявила в Україні "фабрики немовлят".

Крім того, подібна ситуація трапилась наприкінці червня, коли в центрі Краматорська в результаті російського ракетного обстрілу загинули вісім людей. Одразу після атаки в дописі облікового запису з підпискою на Twitter Blue, який позиціонує себе як джерело новин, стверджувалося, що "удар був завданий Україною помилково та влучив у військові казарми, де перебували війська НАТО та іноземні найманці". Пост переглянули понад мільйон разів.

Прес-служба Twitter поки відмовилася від коментарів щодо цієї ситуації.

Що відомо про Twitter Blue

До того, як Twitter купив Ілон Маск, синя галочка була знаком підтвердження, який безкоштовно надавав Twitter. Спочатку він використовувався як інструмент автентифікації у боротьбі з ботами та поширенням дезінформації.

Тепер це символ того, що обліковий запис підписаний на преміум-сервіс під назвою Twitter Blue, вартість якого становлять близько 8 доларів на місяць.

Ті, у кого раніше була синя галочка, але відмовилися платити, почали втрачати її 20 квітня.

Проте після хвилі критики у Twitter безкоштовно відновили "блакитну галочку" для знаменитих користувачів соціальної мережі, які мають понад мільйон підписників.

Джерело фото: ua.depositphotos.com