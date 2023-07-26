Загроза для X? Нова назва Twitter може зіткнутися з судовими позовами, – Reuters

Рішення бізнесмена Ілона Маска перейменувати Twitter може бути складним з юридичної точки зору, оскільки багато компаній, серед яких Meta й Microsoft, уже мають права інтелектуальної власності на літеру X. Про це повідомляє Reuters.

X настільки широко використовується в торговельних марках, що однойменна соцмережа, раніше відома як Twitter, може зіткнутися з проблемами, захищаючи бренд.

"Існує 100% ймовірності того, що хтось подасть до суду через це на Twitter", — зазначив адвокат Джош Гербен, який стверджує, що нарахував у США майже 900 активних реєстрацій торговельних марок із літерою X.

Як пише Reuters, власники торговельних марок, які захищають назви, логотипи та слогани, можуть подати заяву про порушення, якщо інше брендування призведе до плутанини споживачів. Засоби правового захисту варіюються від грошової компенсації до блокування використання назви.

Корпорація Майкрософт володіє торговельною маркою X, пов’язаною з комунікаціями щодо системи відеоігор Xbox. Тоді як Meta, чия платформа Threads вважається новим конкурентом Twitter, є власницею марки щодо синьо-білої літери X для програмного забезпечення та соціальних мереж.

Однак Гербен вважає, що Meta та Microsoft, імовірно, не подаватимуть до суду, якщо не відчуватимуть загрози через те, що X від Twitter зазіхає на капітал їхніх брендів.

Перейменування Twitter: що відомо

Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він припускав, що купівля соцмережі стане "прискорювачем" для створення X – "додатку для всього".

Маск говорив про своє бажання зробити X схожим на китайський WeChat – супердодаток, який використовується від платежів і бронювання квитків на події до обміну повідомленнями.

У квітні поточного року виявилося, що Twitter Inc. перестала бути окремою компанією після злиття з новоствореною фірмою під назвою X Corp.

23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Домен X.com раніше належав компанії онлайн-платежів, одним із засновників якої був Ілон Маск. Цей сервіс потім перетворився на PayPal, який було продано у 2002 році фірмі eBay. Набагато пізніше, в 2017-му, бізнесмен викупив у PayPal адресу X.com.

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