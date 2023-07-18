Threads отримав велике оновлення: тепер у додатку є вкладка "Підписки"

Соцмережа Threads випустила оновлення застосунку для iOS, додавши вкладку "Підписки" в стрічці та інші функції. Про це повідомив один із розробників Кемерон Рот.

Завдяки нововеденню буде легше бачити дописи з акаунтів, на які підписана людина. Крім того, оновлення забезпечить вбудований переклад публікацій іншими мовами.

Так виглядає кнопка перекладу в додатку (в правому нижньому кутку). Фото: Cameron Roth / Threads

Є й інші зміни, такі як:

можливість увімкнути сповіщення для облікових записів, за якими не стежить користувач;

покращення прокручування стрічки;

можливість подивитися список підписників в Instagram;

виправлення помилок.

Деякі з цих змін ще впроваджуються. Це означає, що їх може бути видно не одразу після встановлення останнього оновлення Threads, а через певний час.

Threads: як нова соцмережа стала популярною

Додаток Threads схожий за своїм функціоналом на Twitter. Програма містить короткі текстові повідомлення, які користувачі можуть лайкати, репостити та відповідати на них. Особливість полягає в тому, що реєстрація в соцмережі відбувається через уже існуючий акаунт в Instagram.

Компанія Meta запустила Threads 6 липня й зробила це на тлі тривалих труднощів Twitter. Після того, як у жовтні 2022 року власником Twitter став бізнесмен Ілон Маск, у платформи почалися проблеми з рекламодавцями, соцмережа мала навіть технічий збій, імовірно, через скорочення персоналу й сама втратила у вартості.

Платформа Threads отримала надзвичайну популярність: соцмережа уже має понад 115 млн користувачів. Однак варто зауважити, що найбільший ажіотаж був у перші дні появи додатку. За даними аналітичної компанії SimilarWeb, кількість щоденних активних користувачів Threads скоротилася з 49 млн 7 липня до 23,6 млн 14 липня. А в США, де спостерігалося найбільша активність, час щоденного використання знизився з 21-ї хвилини до шести.

Джерело фото: ua.depositphotos.com