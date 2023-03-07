Наслідки кадрової політики Маска. Масштабний збій у Twitter стався через одного інженера, – ЗМІ

Масштабні звільнення в Twitter призвели до такої малої кількості інженерів у компанії, що лише одна людина працювала над великим проєктом із залученням API платформи. І саме через цього співробітника стався кількагодинний збій у соцмережі. Про це пише The Verge.

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У понеділок, 6 березня, користувачі почали повідомляти, що натискання на посилання Twitter більше не відкривало їх, замість цього показуючи повідомлення про помилку, що "ваш поточний план API не включає доступ до цієї кінцевої точки". Також не завантажувалися зображення, а інші користувачі повідомили, що не могли отримати доступ до TweetDeck – клієнта Twitter для професійних користувачів.

Масштабний збій Twitter пояснила таким чином:

"Деякі частини Twitter можуть зараз не працювати, як очікувалося. Ми зробили внутрішню зміну, яка мала деякі непередбачені наслідки".

Як зазначає The Verge, зміна, про яку йдеться, була частиною проєкту з припинення безкоштовного доступу до Twitter API, Platformer. 1 лютого компанія оголосила, що більше не підтримуватиме вільний доступ до свого API, що фактично припинило існування сторонніх клієнтів і різко обмежило можливості зовнішніх дослідників.

Однак унаслідок масштабних скорочень у компанії до проєкту був залучений лише один інженер з надійності сайту. Один із співробітників Twitter розповів, що саме цей інженер зробив "погану зміну конфігурації", яка "по суті зламала Twitter API".

Ця зміна мала наслідки й всередині компанії, виводячи з ладу більшість внутрішніх інструментів Twitter разом із загальнодоступними API.

"Невелика зміна API мала значні наслідки. Стек коду надзвичайно крихкий без вагомої причини. Зрештою нам доведеться повністю його переписати", — написав пізніше в Twitter власник соцмережі Ілон Маск.

Нагадаємо, що Ілон Маск після придбання Twitter у жовтні 2022 року почав масштабні скорочення в компанії. Коли він очолив платформу, там працювали 7500 людей, тоді як зараз — менше 2000.

Одним із перших рішень Маска було звільнення генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджаї Ґадде, керівниці відділу правової політики, довіри та безпеки.

Reuters повідомляло, що Маск наказав співробітникам Twitter знайти можливість економити понад 1 млрд доларів щорічних витрат. Це планувалося зробити, зокрема, за рахунок скорочення хмарних сервісів і додаткового серверного простору.

Наприкінці лютого 2023 року Ілон Маск звільнив ще щонайменше 200 співробітників компанії. Скорочення торкнулися менеджерів із продуктів, спеціалістів із обробки даних та розробників, які працювали над машинним навчанням і надійністю сайту.