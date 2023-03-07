Последствия кадровой политики Маска. Масштабный сбой в Twitter произошел из-за одного инженера, – СМИ

Масштабные увольнения в Twitter привели к такому малому количеству инженеров в компании, что только один человек работал над большим проектом с привлечением API платформы. И именно из-за этого сотрудника произошел несколькочасовой сбой в соцсети. Об этом пишет The Verge.

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В понедельник, 6 марта, пользователи начали сообщать, что нажатие на ссылки Twitter больше не открывало их, вместо этого показывая сообщение об ошибке, что "ваш текущий план API не включает доступ к этой конечной точке". Также не загружались изображения, а другие пользователи сообщили, что не могли получить доступ к TweetDeck – клиенту Twitter для профессиональных пользователей.

Масштабный сбой Twitter объяснила следующим образом:

"Некоторые части Twitter могут сейчас не работать, как ожидалось. Мы сделали внутреннее изменение, которое имело некоторые непредвиденные последствия".

Как отмечает The Verge, изменение, о котором идет речь, было частью проекта по прекращению бесплатного доступа к Twitter API, Platformer. 1 февраля компания объявила, что больше не будет поддерживать свободный доступ к своему API, что фактически прекратило существование посторонних клиентов и резко ограничило возможности внешних исследователей.

Однако в результате масштабных сокращений в компании к проекту был привлечен только один инженер по надежности сайта. Один из сотрудников Twitter рассказал, что именно этот инженер сделал "плохую смену конфигурации", которая "по сути сломала Twitter API".

Это изменение имело последствия и внутри компании, выводя из строя большинство внутренних инструментов Twitter вместе с общедоступными API.

"Небольшое изменение API имело значительные последствия. Стек кода чрезвычайно хрупок без веской причины. В конце концов нам придется полностью его переписать", - написал позже в Twitter владелец соцсети Илон Маск.

Напомним, что Илон Маск после приобретения Twitter в октябре 2022 года начал масштабные сокращения компании. Когда он возглавил платформу, там работали 7500 человек, тогда как сейчас – меньше 2000.

Одним из первых решений Маска было увольнение генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджаи Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Reuters сообщало, что Маск приказал сотрудникам Twitter найти возможность экономить более 1 млрд долларов ежегодных расходов. Это предполагалось сделать, в частности, за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного серверного пространства.

В конце февраля 2023 года Илон Маск уволил еще не менее 200 сотрудников компании. Сокращения коснулись менеджеров продуктов, специалистов по обработке данных и разработчиков, работавших над машинным обучением и надежностью сайта.