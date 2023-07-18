Threads получило большое обновление: теперь в приложении есть вкладка "Подписки"

Соцсеть Threads выпустила обновление приложения для iOS, добавив вкладку "Подписки" в ленте и другие функции. Об этом сообщил один из разработчиков Кэмерон Рот.

Благодаря нововедению будет легче видеть посты из аккаунтов, на которые подписан человек. Кроме того, обновление обеспечит встроенный перевод публикаций на другие языки.

Так выглядит кнопка перевода в приложении (в правом нижнем углу). Фото: Cameron Roth / Threads

Есть и другие изменения, такие как:

возможность включить уведомления для аккаунтов, за которыми не следит пользователь;

улучшение прокрутки ленты;

возможность посмотреть список подписчиков в Instagram;

исправление ошибок.

Некоторые из этих изменений еще внедряются. Это означает, что их может быть видно не сразу после установки последнего обновления Threads, а через некоторое время.

Threads: как новая соцсеть стала популярной

Приложение Threads похоже по своему функционалу на Twitter. Программа содержит короткие текстовые сообщения, которые пользователи могут комментировать, репостить и отвечать на них. Особенность состоит в том, что регистрация в соцсети происходит через уже существующий аккаунт в Instagram.

Компания Meta запустила Threads 6 июля и сделала это на фоне длительных трудностей Twitter. После того, как в октябре 2022 года владельцем Twitter стал бизнесмен Илон Маск, у платформы начались проблемы с рекламодателями, соцсеть имела даже технический сбой, вероятно, из-за сокращения персонала и сама потеряла в стоимости.

Платформа Threads получила чрезвычайную популярность: соцсеть уже имеет более 115 млн пользователей. Однако следует отметить, что самый большой ажиотаж был в первые дни появления приложения. По данным аналитической компании SimilarWeb, количество ежедневных активных пользователей Threads сократилось с 49 млн 7 июля до 23,6 млн 14 июля. А в США, где наблюдалась наибольшая активность, время ежедневного использования снизилось с 21-й минуты до шести.

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