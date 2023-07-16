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Доходы от рекламы в Twitter упали на 50%
Прибыль от соцсети Twitter остается для ее владельца Илона Маска негативной из-за почти 50% падения доходов от рекламы и долговой нагрузки.
Об этом сообщил Маск в Twitter.
Его мартовский прогноз, что Twitter может добиться положительного денежного потока к июню, не оправдался.
"Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем мы сможем позволить себе некую "роскошь", - сказал владелец компании.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Маск придерживался агрессивной политики, чтобы Twitter начал приносить доход. Но выяснилось, что мер по сокращению расходов недостаточно, чтобы получить положительный денежный поток.
Как Маск пытался вывести Twitter в плюс
Компания уволила тысячи сотрудников и сократила расходы на облачные услуги, а также недолговые расходы до $1,5 млрд из прогнозируемых $4,5 млрд в 2023 году.
Миллиардер считал, что это, в частности, поможет Twitter получить в 2023 году доход в $3 млрд по сравнению с $5,1 млрд в 2021 году.
В то же время, низкий уровень качества модерации привел к оттоку рекламодателей, что является основным доходом соцсети.
Напомним, новым вызовом для Twitter стала недавно созданная платформа Threads от Meta. Маск обвинил компанию в том, что она якобы "украла идеи Twitter", поскольку наняла бывших сотрудников соцсети, имевших доступ к коммерческим тайнам Twitter и другой конфиденциальной информации.