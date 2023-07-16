Доходы от рекламы в Twitter упали на 50%

Прибыль от соцсети Twitter остается для ее владельца Илона Маска негативной из-за почти 50% падения доходов от рекламы и долговой нагрузки.

Об этом сообщил Маск в Twitter.

Его мартовский прогноз, что Twitter может добиться положительного денежного потока к июню, не оправдался.

"Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем мы сможем позволить себе некую "роскошь", - сказал владелец компании.

Маск придерживался агрессивной политики, чтобы Twitter начал приносить доход. Но выяснилось, что мер по сокращению расходов недостаточно, чтобы получить положительный денежный поток.

Как Маск пытался вывести Twitter в плюс

Компания уволила тысячи сотрудников и сократила расходы на облачные услуги, а также недолговые расходы до $1,5 млрд из прогнозируемых $4,5 млрд в 2023 году.

Миллиардер считал, что это, в частности, поможет Twitter получить в 2023 году доход в $3 млрд по сравнению с $5,1 млрд в 2021 году.

В то же время, низкий уровень качества модерации привел к оттоку рекламодателей, что является основным доходом соцсети.

Напомним, новым вызовом для Twitter стала недавно созданная платформа Threads от Meta. Маск обвинил компанию в том, что она якобы "украла идеи Twitter", поскольку наняла бывших сотрудников соцсети, имевших доступ к коммерческим тайнам Twitter и другой конфиденциальной информации.