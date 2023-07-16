Доходи від реклами у Twitter впали на 50%

Прибуток від соцмережі Twitter залишається для її власника Ілона Маска негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та боргове навантаження.

Про це повідомив Маск в Twitter.

Його березневий прогноз, що Twitter може досягти позитивного грошового потоку до червня, не виправдався.

"Потрібно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж ми зможемо дозволити собі якусь "розкіш", — сказав власник компанії.

Маск притримувався агресивної політики, щоб Twitter почав приносити дохід. Але з'ясувалося, що заходів щодо скорочення витрат, недостатньо, щоб отримати позитивний грошовий потік.

Як Маск намагався вивести Twitter в плюс

Компанія звільнила тисячі співробітників і скоротила витрати на хмарні послуги, а також неборгові витрати до $1,5 млрд із прогнозованих $4,5 млрд у 2023 році.

Мільярдер вважав, що це, зокрема, допоможе Twitter отримати у 2023 році дохід у $3 млрд, порівняно з $5,1 млрд у 2021 році.

Водночас низький рівень якості модерації призвів до відтоку рекламодавців, що є основним доходом соцмережі.

Нагадаємо, новим викликом для Twitter стала нещодавно створена платформа Threads від Meta. Маск звинуватив компанію у тому, що вона нібито "вкрала ідеї Twitter", оскільки найняла колишніх співробітників соцмережі, які мали доступ до комерційних таємниць Twitter та іншої конфіденційної інформації.