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Доходи від реклами у Twitter впали на 50%
Прибуток від соцмережі Twitter залишається для її власника Ілона Маска негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та боргове навантаження.
Про це повідомив Маск в Twitter.
Його березневий прогноз, що Twitter може досягти позитивного грошового потоку до червня, не виправдався.
"Потрібно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж ми зможемо дозволити собі якусь "розкіш", — сказав власник компанії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Маск притримувався агресивної політики, щоб Twitter почав приносити дохід. Але з'ясувалося, що заходів щодо скорочення витрат, недостатньо, щоб отримати позитивний грошовий потік.
Як Маск намагався вивести Twitter в плюс
Компанія звільнила тисячі співробітників і скоротила витрати на хмарні послуги, а також неборгові витрати до $1,5 млрд із прогнозованих $4,5 млрд у 2023 році.
Мільярдер вважав, що це, зокрема, допоможе Twitter отримати у 2023 році дохід у $3 млрд, порівняно з $5,1 млрд у 2021 році.
Водночас низький рівень якості модерації призвів до відтоку рекламодавців, що є основним доходом соцмережі.
Нагадаємо, новим викликом для Twitter стала нещодавно створена платформа Threads від Meta. Маск звинуватив компанію у тому, що вона нібито "вкрала ідеї Twitter", оскільки найняла колишніх співробітників соцмережі, які мали доступ до комерційних таємниць Twitter та іншої конфіденційної інформації.