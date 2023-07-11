Threads отримає оновлення: стрічка стане більш персоналізованою

Адміністрація нещодавно запущеної соцмережі Threads планує зробити рекомендації в стрічці більш персоналізованими та запровадити інші зміни. Про це йдеться в офіційному акаунті Threads.

Зараз у стрічці платформи поєднуються дописи з профілів, на які ви підписалися, а також повідомлення від рекомендованих акаунтів – знаменитостей та інших користувачів, які можуть бути комусь нецікаві.

Однак у майбутньому рекомендації планують зробити більш персоналізованими. Також стрічка матиме хронологічний порядок.

Крім того, в соцмережі анонсували спрощення пошуку і можливість стежити за темами й трендами в режимі реального часу.

Поки що у Threads рекомендують персоналізувати стрічку, підписавшись на більшу кількість людей.

Threads: що це таке

Threads – це додаток для обміну думками, схожий за своїм функціоналом на Twitter. Програма містить короткі текстові повідомлення, які користувачі можуть лайкати, репостити та відповідати на них. Дописи можуть містити до 500 символів. Також є можливість прикріпити посилання, фотографії та відео тривалістю до п’яти хвилин. Особливість полягає в тому, що реєстрація в соцмережі відбувається через уже існуючий акаунт в Instagram.

Компанія Meta запустила Threads 6 липня й зробила це на тлі тривалих труднощів Twitter. Після того, як у жовтні 2022 року власником Twitter став бізнесмен Ілон Маск, у платформи почалися проблеми з рекламодавцями, соцмережа мала навіть технічий збій, імовірно, через скорочення персоналу й сама втратила у вартості.

Threads зараз користується надзвичайною популярністю: менш ніж за пʼять діб із моменту запуску в соцмережі зареєструвалися понад 100 млн людей. Для порівняння, чатбот ChatGPT отримав таку кількість користувачів через два місяці.

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