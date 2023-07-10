Threads уже має понад 100 млн користувачів: для цього додатку знадобилося менше 5 діб

Застосунок Threads від компанії Meta перетнув позначку в 100 мільйонів користувачів. Про це 10 липня повідомило The Verge.

Новій програмі вдалося зробити це за лічені дні після запуску й значно швидше, ніж навіть чатбот ChatGPT, який отримав таку кількість користувачів через два місяці.

Threads виявився хітом одразу: лише за перші дві години додаток мав два мільйони користувачів. Як заявляв генеральний директор Meta Марк Цукерберг, запуск "набагато перевершив наші очікування".

При цьому користувачі не просто реєструються, але й також публікують дописи.

Що таке Threads?

Threads – це додаток для обміну думками, схожий за своїм функціоналом на Twitter. Програма містить короткі текстові повідомлення, які користувачі можуть лайкати, репостити та відповідати на них. Дописи можуть містити до 500 символів. Також є можливість прикріпити посилання, фотографії та відео тривалістю до п’яти хвилин. Особливість полягає в тому, що реєстрація відбувається через уже існуючий акаунт в Instagram.

Meta запустила Threads 6 липня й зробила це на тлі тривалих труднощів Twitter. Після того, як у жовтні 2022 року власником Twitter став бізнесмен Ілон Маск, у платформи почалися проблеми з рекламодавцями, соцмережа мала навіть технічий збій, імовірно, через скорочення персоналу й сама втратила у вартості.

Що стосується кількості користувачів, то порівняти ці числа між Threads й Twitter наразі складно. У листопаді 2022 року Ілон Маск публікував діаграму, згідно з якою соцмережа мала 260 млн активних акаунтів на день. А як нещодавно писало The Wall Street Journal, Twitter повідомляє рекламодавцям про наявність близько 535 млн активних користувачів на місяць. Своєю чергою гендиректор компанії Cloudflare Метью Прінс 9 липня опублікував дані, згідно з якими трафік Twitter різко падав.

Так виглядає рівень трафіку Twitter із січня 2023 року. Фото: real_eastdakota / Threads

Джерело фото: ua.depositphotos.com