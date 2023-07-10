Threads уже имеет более 100 млн пользователей: для этого приложению понадобилось менее 5 суток

Приложение Threads от компании Meta пересекло отметку в 100 миллионов пользователей. Об этом 10 июля сообщило The Verge.

Новой программе удалось сделать это в считанные дни после запуска и гораздо быстрее, чем даже чат-бот ChatGPT, получивший такое количество пользователей через два месяца.

Threads оказался хитом сразу: только за первые два часа приложение имело два миллиона пользователей. Как заявлял генеральный директор Meta Марк Цукерберг, запуск "намного превзошел наши ожидания".

При этом пользователи не просто регистрируются, но также публикуют сообщения.

Что такое Threads?

Threads – это приложение для обмена мнениями, похожее по своему функционалу на Twitter. Программа содержит короткие текстовые сообщения, которые пользователи могут лайкать, репостить и отвечать на них. Сообщения могут содержать до 500 символов. Также есть возможеость прикреплять ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут. Особенность состоит в том, что регистрация происходит через уже существующий аккаунт в Instagram.

Meta запустила Threads 6 июля и сделала это на фоне длительных трудностей Twitter. После того, как в октябре 2022 года владельцем Twitter стал бизнесмен Илон Маск, у платформы начались проблемы с рекламодателями, соцсеть имела даже технический сбой, вероятно, из-за сокращения персонала и сама потеряла в стоимости.

Что касается количества пользователей, то сравнить эти числа между Threads и Twitter сейчас сложно. В ноябре 2022 года Илон Маск публиковал диаграмму, согласно которой соцсеть имела 260 млн активных аккаунтов в день. Как недавно писало The Wall Street Journal, Twitter сообщает рекламодателям о наличии около 535 млн активных пользователей в месяц. В свою очередь гендиректор компании Cloudflare Мэтью Принс 9 июля опубликовал данные, согласно которым трафик Twitter резко падал.

Так выглядит уровень трафика в Twitter с января 2023 года. Фото: real_eastdakota / Threads

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