Threads получит обновление: лента станет более персонализированной

Администрация недавно запущенной соцсети Threads планирует сделать рекомендации в ленте более персонализированными и ввести другие изменения. Об этом говорится в официальном аккаунте Threads.

Сейчас в ленте платформы сочетаются посты из профилей, на которые вы подписались, а также сообщения от рекомендованных аккаунтов – знаменитостей и других пользователей, которые могут быть кому-то неинтересны.

Однако в будущем рекомендации планируют сделать более персонализированными. Также лента будет иметь хронологический порядок.

Кроме того, в соцсети анонсировали упрощение поиска и возможность следить за темами и трендами в режиме реального времени.

Пока что в Threads рекомендуют персонализировать ленту, подписавшись на большее количество людей.

Threads: что это такое

Threads – это приложение для обмена мнениями, похожее по своему функционалу на Twitter. Программа содержит короткие текстовые сообщения, которые пользователи могут лайкать, репостить и отвечать на них. Сообщения могут содержать до 500 символов. Также есть возможеость прикреплять ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут. Особенность состоит в том, что регистрация в соцсети происходит через уже существующий аккаунт в Instagram.

Компания Meta запустила Threads 6 июля и сделала это на фоне длительных трудностей Twitter. После того, как в октябре 2022 года владельцем Twitter стал бизнесмен Илон Маск, у платформы начались проблемы с рекламодателями, соцсеть имела даже технический сбой, вероятно, из-за сокращения персонала и сама потеряла в стоимости.

Threads сейчас пользуется чрезвычайной популярностью: менее чем за пять суток с момента запуска в соцсети зарегистрировались более 100 млн человек. Для сравнения, чат-бот ChatGPT получил такое количество пользователей через два месяца.

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