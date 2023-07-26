Угроза для X? Новое название Twitter может столкнуться с судебными исками, – Reuters

Решение бизнесмена Илона Маска переименовать Twitter может быть сложным с юридической точки зрения, поскольку многие компании, среди которых Meta и Microsoft, уже имеют права интеллектуальной собственности на букву X. Об этом сообщает Reuters.

X настолько широко используется в торговых марках, что одноименная соцсеть, ранее известная как Twitter, может столкнуться с проблемами, защищая бренд.

"Существует 100% вероятности того, что кто-то подаст в суд по этому поводу на Twitter", — отметил адвокат Джош Гербен, утверждающий, что насчитал в США почти 900 активных регистраций торговых марок с буквой X.

Как пишет Reuters, владельцы торговых марок, защищающие названия, логотипы и слоганы, могут подать заявление о нарушении, если другое брендирование приведет к путанице потребителей. Средства правовой защиты варьируются от денежной компенсации до блокировки использования названия.

Корпорация Майкрософт владеет торговой маркой X, связанной с коммуникациями касательно систем видеоигр Xbox. В то время как Meta, чья платформа Threads считается новым конкурентом Twitter, является владелицей марки касательно сине-белой буквы X для программного обеспечения и социальных сетей.

Однако Гербен считает, что Meta и Microsoft, вероятно, не будут подавать в суд, если не будут чувствовать угрозу из-за того, что X от Twitter посягает на капитал их брендов.

Переименование Twitter: что известно

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он предполагал, что покупка соцсети станет "ускорителем" для создания X – "приложения для всего".

Маск говорил о своем желании сделать X похожим на китайское WeChat – суперприложение, которое используется от платежей и бронирования билетов на события до обмена сообщениями.

В апреле этого года оказалось, что Twitter Inc. перестала быть отдельной компанией после слияния с новосозданной фирмой под названием X Corp.

23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд. На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляет на социальную сеть, тогда же на платформе появился новый логотип.

Домен X.com ранее принадлежал компании онлайн-платежей, одним из основателей которой был Илон Маск. Этот сервис затем превратился в PayPal, проданный в 2002 году фирме eBay. Намного позже, в 2017-м, бизнесмен выкупил у PayPal адрес X.com.

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