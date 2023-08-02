Нововведение в X. Платным пользователям Twitter разрешили скрывать галочку

Социальная сеть X, ранее называвшаяся Twitter, теперь позволяет платным пользователям скрывать свои галочки верификации. Об этом говорится на обновленной странице сервиса подписки X Blue.

В случае скрытия галочки она исчезнет из профиля и публикаций пользователя, однако может оставаться видимой "в некоторых местах".

"Некоторые функции могут показывать, что у вас есть активная подписка. Некоторые функции могут быть недоступны, пока ваша галочка скрыта. Мы будем продолжать развивать эту функцию, чтобы сделать ее лучше для вас", – указали в X.

Как отмечает TechCrunch, это новшество позволит пользоваться функциями подписки X Blue, не показывая оплату услуги. Опция скрытия галочки доступна в разделе "Настройки профиля".

X Blue: что дает платная подписка в Twitter

Подписка Twitter Blue была введена еще летом 2021 года. Сначала она позволяла отменять твиты в течение 30 секунд, а также имела ряд других небольших преимуществ.

В ноябре 2022 года (т.е. после того, как владельцем Twitter стал бизнесмен Илон Маск) было объявлено о перезапуске платной подписки. Вместо 4,99 долларов функция стала стоить 7,99 долларов в месяц (а при регистрации через приложения для Android или iOS – 11 долларов). Ее пользователям предоставили синюю галочку верификации, возможность публиковать посты в объеме до 10 тыс. знаков, загружать несколькочасовые видео и т.д.

Весной текущего года Twitter начала удалять устаревшие синие галочки, которые предоставлялись известным личностям и организациям бесплатно. В результате пострадали аккаунты, в частности, журналистов, ученых и знаменитостей. А за счет того, что галочку может получить любой человек, заплативший деньги, в соцсети появилось много самозванцев. Позже администрация платформы решила восстановить галочки для самых популярных аккаунтов, даже если они не платили за подписку.

Недавно соцсеть Twitter переименовали в X. Потому и платная подписка стала называться X Blue.

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