Twitter идет во тьму. Светлый режим соцсети больше не будет стандартным

В соцсети Twitter, которую на днях переименовали в X, будет только темный режим. Об этом заявил владелец платформы Илон Маск.

Он написал, что "это лучше во всех отношениях".

Такую идею не поддержали многие пользователи, которые в ответ на пост Маска указали, что светлый текст на черном фоне труднее читать. Бизнесмена просят сохранить светлый режим, даже если в новом дизайне X темная тема будет в качестве стандартной.

Сейчас в X (Twitter) доступны несколько разных вариантов фона, которые можно настроить по своим предпочтениям. Есть светлый, тусклый и полностью темный режимы, а также возможность выбрать цвет кнопок и других элементов: голубой, желтый, розовый, фиолетовый, оранжевый или зеленый.

Обновлено. Реагируя на недовольство пользователей, Маск сообщил, что светлый режим останется. Однако по умолчанию будет темный, а тусклый удалят.

Переименование Twitter: что известно

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он предполагал, что покупка соцсети станет "ускорителем" для создания X – "приложения для всего".

Маск говорил о своем желании сделать X похожим на китайское WeChat – суперприложение, которое используется от платежей и бронирования билетов на события до обмена сообщениями.

В апреле этого года оказалось, что Twitter Inc. перестала быть отдельной компанией после слияния с новосозданной фирмой под названием X Corp.

23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд. На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляет на социальную сеть, тогда же на платформе появился новый логотип.

Домен X.com ранее принадлежал компании онлайн-платежей, одним из основателей которой был Илон Маск. Этот сервис затем превратился в PayPal, проданный в 2002 году фирме eBay. Намного позже, в 2017-м, бизнесмен выкупил у PayPal адрес X.com.

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