Twitter іде в пітьму. Маск хоче вимкнути світлий режим соцмережі

У соцмережі Twitter, яку днями перейменували на X, буде лише темний режим. Про це заявив власник платформи Ілон Маск.

Він написав, що "це краще в усіх відношеннях".

Таку ідею не підтримали багато користувачів, які у відповідь на допис Маска вказали, що світлий текст на чорному тлі важче читати. Бізнесмена просять зберегти світлий режим, навіть якщо в новому дизайні X темна тема буде в якості стандартної.

Зараз у X (Twitter) доступні кілька різних варіантів фону, які можна налаштувати за своїми вподобаннями. Є світлий, тьмяний і повністю темний режими, а також можливість обрати бажаний колір кнопок та інших елементів: блакитний, жовтий, рожевий, фіолетовий, помаранчевий чи зелений.

Перейменування Twitter: що відомо

Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він припускав, що купівля соцмережі стане "прискорювачем" для створення X – "додатку для всього".

Маск говорив про своє бажання зробити X схожим на китайський WeChat – супердодаток, який використовується від платежів і бронювання квитків на події до обміну повідомленнями.

У квітні поточного року виявилося, що Twitter Inc. перестала бути окремою компанією після злиття з новоствореною фірмою під назвою X Corp.

23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Домен X.com раніше належав компанії онлайн-платежів, одним із засновників якої був Ілон Маск. Цей сервіс потім перетворився на PayPal, який було продано у 2002 році фірмі eBay. Набагато пізніше, в 2017-му, бізнесмен викупив у PayPal адресу X.com.

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