Платите за галочку. Twitter сообщил, когда начнет удалять старые значки верификации

Администрация Twitter начнет удалять устаревшие синие галочки верификации с 1 апреля. Об этом говорится на странице платформы.

Как отмечает Bloomberg, это одно из первых изменений политики соцсети, которые Илон Маск объявил вскоре после приобретения Twitter. Он называл существующую программу верификации «коррумпированной».

Теперь синий знак подтверждения – это основная особенность платной подписки на Twitter Blue, которая стоит 8 долларов в месяц (11 долларов – при регистрации через приложения для Android или iOS). Ее пользователи получают более высокий приоритет в ответах и поиске, а также видят только половину рекламы и могут редактировать твиты.

Однако среди верифицированных людей, имеющих галочку без оплаты, много общественных деятелей и журналистов. За годы работы Twitter такая система помогла подтвердить достоверность сообщений, опубликованных с этих аккаунтов, что сделало соцсеть более надежным источником новостей.

Напомним, что Илон Маск после приобретения Twitter в октябре 2022 года произвел ряд изменений в соцсети. В частности, произошли масштабные сокращения работников; блокировка страниц журналистов, которые критиковали Маска (позже аккаунты возобновили) и другие шаги.

Reuters писало, что Маск приказал сотрудникам Twitter найти возможность экономить более 1 млрд долларов ежегодных расходов. Это планировалось сделать, в частности, за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного серверного пространства.

А недавно ВВС сообщило, что после того, как Twitter возглавил Илон Маск, проплаченная пропаганда распространяется на платформе практически без помех. Основной причиной этого назвали сокращение сотрудников, которые занимались модерацией.