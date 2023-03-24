Платіть за галочку. Twitter повідомив, коли почне видаляти старі значки верифікації

Адміністрація Twitter почне видаляти застарілі сині галочки верифікації з 1 квітня. Про це йдеться на сторінці платформи.

Як зазначає Bloomberg, це одна з перших змін політики соцмережі, які Ілон Маск оголосив невдовзі після того, як придбав Twitter. Він називав існуючу програму верифікації «корумпованою».

Тепер синій знак підтвердження – це основна особливість платної підписки на Twitter Blue, яка коштує 8 доларів на місяць (11 доларів – при реєстрації через додатки для Android чи iOS). Її користувачі отримують вищий пріоритет у відповідях і пошуку, а також бачать лише половину реклами та можуть редагувати твіти.

Однак серед верифікованих людей, які мають галочку без оплати, багато громадських діячів і журналістів. За роки роботи Twitter така система допомогла підтвердити достовірність повідомлень, які було опубліковано з цих акаунтів, що зробило соцмережу більш надійним джерелом новин.

Нагадаємо, що Ілон Маск після придбання Twitter у жовтні 2022 року провів низку змін в соцмережі. Зокрема, відбулися масштабні скорочення працівників; блокування сторінок журналістів, які критикували Маска (пізніше акаунти відновили) та інші кроки.

Reuters писало, що Маск наказав співробітникам Twitter знайти можливість економити понад 1 млрд доларів щорічних витрат. Це планувалося зробити, зокрема, за рахунок скорочення хмарних сервісів і додаткового серверного простору.

А нещодавно ВВС повідомило, що після того, як Twitter очолив Ілон Маск, проплачена пропаганда поширюється на платформі практично без жодних перешкод. Очновною причиною цього назвали скорочення співробітників, які займалися модерацією.