Маск забрав у рекламодавців можливість просувати свої облікові записи в X

Бізнес, який запускає рекламні компанії, більше не зможе просувати їх в соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter, щоб залучити нових підписників.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на Axios, яке має у розпорядженні електронний лист рекламодавцям.

Бізнес запускав рекламу в X у вигляді оголошень, щоб стимулювати розвиток свого бренду в мережі та налагоджувати комунікацію з цільовою аудиторією.

Генеральний директор компанії Лінда Яккаріно, намагалася ребрендингувати імідж X відтоді, як вона отримала посаду, і повернути рекламодавців, які залишили платформу після змін Ілона Маска. Проте, очевидно, думка компанії щодо рекламодавців знову змінилася.

Зауважимо, що рекламні облікові записи або реклама з ціллю "Підписка" приносили понад $100 млн щорічного глобального доходу X.

Раніше в X вирішили запровадити обмеження на перегляд дописів. Маск оголосив, що платформа обмежить кількість твітів, які користувачі можуть читати протягом дня. Метою було названо перешкоджання "екстремальним рівням" збору даних і маніпуляцій системою.

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