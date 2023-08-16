Маск забрал у рекламодателей возможность продвигать свои аккаунты в X

Бизнес, запускающий рекламные компании, больше не сможет продвигать их в социальной сети X, ранее известной как Twitter, чтобы привлечь новых подписчиков.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Axios, которое располагает электронным письмом рекламодателям.

Бизнес запускал рекламу в X в виде объявлений, чтоб провоцировать развитие собственного бренда в сети и налаживать коммуникацию с целевой аудиторией.

Генеральный директор компании Линда Яккарино, пытавшаяся ребрендинговать имидж X с тех пор, как она получила должность, и вернуть рекламодателей, покинувших платформу после перемен Илона Маска. Однако, очевидно, мнение компании относительно рекламодателей снова изменилось.

Заметим, что рекламные аккаунты или реклама с целью "Подписчика" приносили более $100 млн ежегодного глобального дохода X.

Ранее в X решили ввести ограничения на просмотр сообщений. Маск объявил, что платформа ограничит количество твитов, которые пользователи могут читать в течение дня. Целью было названо препятствование "экстремальным уровням" сбора данных и манипуляций системой.

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