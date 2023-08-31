Соцсеть Х получит аудио- и видеозвонки: Маск сообщил детали

Видео- и аудиозвонки через соцсеть X (ранее – Twitter) будут доступны на iOS, Android, Mac и ПК. Об этом сообщил владелец платформы Илон Маск.

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Как отметил бизнесмен, такие звонки можно будет совершать без необходимости делиться своим номером телефона.

Маск ожидает, что благодаря новшеству X станет эффективной глобальной адресной книгой.

Несколько недель назад появление видеозвонков в соцсети анонсировала гендиректор X Линда Яккарино. Тогда она тоже говорила, что необходимости предоставлять кому-то номер телефона не будет.

Как изменилась Twitter после покупки Маском?

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал Илон Маск. Он предполагал, что покупка соцсети станет "ускорителем" для создания X – "приложения для всего".

Маск говорил о своем желании сделать X похожим на китайское WeChat – суперприложение, которое используется от платежей и бронирования билетов на события до обмена сообщениями.

В ноябре было объявлено о перезапуске платной подписки в Twitter. Ее пользователям предоставили синюю галочку верификации, возможность публиковать сообщения объемом до 10 тыс. знаков, загружать несколько часов видео и т.д.

Весной этого года оказалось, что Twitter Inc. перестала быть отдельной компанией после слияния с новосозданной фирмой под названием X Corp.

А в июле было объявлено о ребрендинге Twitter, сайт X.com начал перенаправлять на социальную сеть, и на платформе появился новый логотип.

Домен X.com ранее принадлежал компании онлайн-платежей, одним из основателей которой был Илон Маск. Этот сервис затем превратился в PayPal, проданный в 2002 году фирме eBay. Намного позже, в 2017-м, бизнесмен выкупил у PayPal адрес X.com.

На днях СМИ сообщили, что X получила лицензию для осуществления криптовалютных платежей и торговли ими на территории США. Это позволит платформе социальной сети хранить, переводить и обменивать цифровые активы.

Источник фото: ua.depositphotos.com