- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
Функція, яку анонсував Маск. У соцмережі X зʼявилися аудіо- та відеодзвінки
Соцмережа X (раніше – Twitter) запускає аудіо- та відеодзвінки. Деякі користувачі платформи вже отримали сповіщення про появу нової функції. Про це повідомляє The Verge.
У налаштуваннях додатка X зʼявився новий перемикач "Увімкнути аудіо- та відеодзвінки". При ввімкненій функції можна обрати, хто може телефонувати: люди зі списку контактів, люди, за якими стежить користувач, верифіковані користувачі або всі три групи.
X офіційно не оголосила про запуск дзвінків, але незадовго до її появи опублікувала загадковий допис зі словами "Готові до цього...?".
Наразі незрозуміло, наскільки широко X запустила аудіо- та відеодзвінки та чи можуть ними користуватися люди без преміум-підписки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як змінилася Twitter після купівлі Маском?
Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він припускав, що купівля соцмережі стане "прискорювачем" для створення X – "додатку для всього".
Маск говорив про своє бажання зробити X схожим на китайський WeChat – супердодаток, який використовується від платежів і бронювання квитків на події до обміну повідомленнями.
У листопаді було оголошено про перезапуск платної підписки в Twitter. Її користувачам надали синю галочку верифікації, можливість публікувати дописи обсягом до 10 тис. знаків, завантажувати кількагодинні відео тощо.
Пізніше виявилося, що Twitter Inc. перестала бути окремою компанією після злиття з новоствореною фірмою під назвою X Corp. Згодом було оголошено про ребрендинг Twitter, сайт X.com почав переспрямовувати на соціальну мережу, і на платформі зʼявився новий логотип.
Ще восени 2022 року Маск заявив, що соцмережа працюватиме над запуском аудіо- та відеодзвінків. А в серпні поточного року бізнесмен повідомив, що вони будуть доступні на iOS, Android, Mac та ПК.
Джерело фото: ua.depositphotos.com