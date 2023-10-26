Функція, яку анонсував Маск. У соцмережі X зʼявилися аудіо- та відеодзвінки

Соцмережа X (раніше – Twitter) запускає аудіо- та відеодзвінки. Деякі користувачі платформи вже отримали сповіщення про появу нової функції. Про це повідомляє The Verge.

У налаштуваннях додатка X зʼявився новий перемикач "Увімкнути аудіо- та відеодзвінки". При ввімкненій функції можна обрати, хто може телефонувати: люди зі списку контактів, люди, за якими стежить користувач, верифіковані користувачі або всі три групи.

X офіційно не оголосила про запуск дзвінків, але незадовго до її появи опублікувала загадковий допис зі словами "Готові до цього...?".

ready for it…? — X (@X) October 25, 2023

Наразі незрозуміло, наскільки широко X запустила аудіо- та відеодзвінки та чи можуть ними користуватися люди без преміум-підписки.

Як змінилася Twitter після купівлі Маском?

Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він припускав, що купівля соцмережі стане "прискорювачем" для створення X – "додатку для всього".

Маск говорив про своє бажання зробити X схожим на китайський WeChat – супердодаток, який використовується від платежів і бронювання квитків на події до обміну повідомленнями.

У листопаді було оголошено про перезапуск платної підписки в Twitter. Її користувачам надали синю галочку верифікації, можливість публікувати дописи обсягом до 10 тис. знаків, завантажувати кількагодинні відео тощо.

Пізніше виявилося, що Twitter Inc. перестала бути окремою компанією після злиття з новоствореною фірмою під назвою X Corp. Згодом було оголошено про ребрендинг Twitter, сайт X.com почав переспрямовувати на соціальну мережу, і на платформі зʼявився новий логотип.

Ще восени 2022 року Маск заявив, що соцмережа працюватиме над запуском аудіо- та відеодзвінків. А в серпні поточного року бізнесмен повідомив, що вони будуть доступні на iOS, Android, Mac та ПК.

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