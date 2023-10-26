Функция, которую анонсировал Маск. В соцсети X появились аудио- и видеозвонки

Соцсеть X (ранее – Twitter) запускает аудио- и видеозвонки. Некоторые пользователи платформы уже получили уведомление о появлении новой функции. Об этом сообщает The Verge.

В настройках приложения X появился новый переключатель "Включить аудио- и видеовызовы". При включенной функции можно выбрать, кто может звонить: люди из списка контактов, люди, за которыми следит пользователь, верифицированные пользователи или все три группы.

X официально не объявила о запуске звонков, но незадолго до ее появления опубликовала загадочное сообщение со словами "Готовы к этому...?".

ready for it…? — X (@X) October 25, 2023

Пока непонятно, насколько широко X запустила аудио- и видеозвонки и могут ли ими пользоваться люди без премиум-подписки.

Как изменилась Twitter после покупки Маском?

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал Илон Маск. Он предполагал, что покупка соцсети станет "ускорителем" для создания X – "приложения для всего".

Маск говорил о своем желании сделать X похожим на китайское WeChat – суперприложение, которое используется от платежей и бронирования билетов на события до обмена сообщениями.

В ноябре было объявлено о перезапуске платной подписки в Twitter. Ее пользователям предоставили синюю галочку верификации, возможность публиковать сообщения объемом до 10 тыс. знаков, загружать несколько часов видео и т.д.

Позже оказалось, что Twitter Inc. перестала быть отдельной компанией после слияния с новосозданной фирмой под названием X Corp. Впоследствии было объявлено о ребрендинге Twitter, сайт X.com начал перенаправлять на социальную сеть, и на платформе появился новый логотип.

Еще осенью 2022 года Маск заявил, что соцсеть будет работать над запуском аудио- и видеозвонков. А в августе текущего года бизнесмен сообщил, что они будут доступны на iOS, Android, Mac и ПК.

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