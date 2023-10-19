Маск хочет заблокировать X (Twitter) в Европе

Бизнесмен Илон Маск, владелец платформы социальной сети X, ранее называвшейся Twitter, рассматривает возможность удаления сервиса в Европе в ответ на новое регулирование интернет-платформы.

Об этом пишет Insider.

Как сообщают собственные источники издания, миллиардер обсуждал вопрос о том, чтобы отменить доступ или заблокировать социальную сеть для пользователей в Европейском Союзе.

Это было бы сродни тому, как Meta сейчас блокирует людям в Европе использование своего нового приложения Threads.

В августе Европейский Союз принял закон о цифровых услугах, определяющий правила предотвращения распространения вредоносного контента, запрета или ограничения определенных методов ориентации на пользователей, а также обмена некоторыми внутренними данными с регуляторными органами.

Он вступил в силу в августе и требует от крупных онлайн-платформ, таких как X, иметь эффективные и прозрачные системы для модерации и удаления ложной, обманчивой и вредной информации.

"Из-за быстро распространяющейся на X волны дезинформации о войне Израиля и ХАМАС платформа, вероятно, уже нарушает этот закон", - пишет издание.

Комиссар ЕС Тьерри Бретон заявил на прошлой неделе, что Еврокомиссия официально «расследует соблюдение X» нового закона, и официально запросил подробную информацию от платформы о ее действиях по удалению вредоносного контента.

Социальной сети может грозить штраф, если окажется, что она нарушает закон. Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 6% годового дохода компании.

Что происходит с Twitter после покупки Маском?

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он отказался от этого названия соцсети, переименовав его в Х.

23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд. На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляется на социальную сеть, тогда же на платформе появился новый логотип.

Домен X.com ранее принадлежал компании онлайн-платежей, одним из основателей которой был Илон Маск. Этот сервис затем превратился в PayPal, проданный в 2002 году фирме eBay. Намного позже, в 2017-м, бизнесмен выкупил у PayPal адрес X.com.

Помимо этих изменений, Twitter столкнулась с рядом вызовов. В частности, Маск провел в фирме масштабные сокращения, а с платформы ушли некоторые рекламодатели (например, в декабре 2022 года доходы компании от рекламы упали на 71% ).

А в феврале 2023 года Антидиффамационная лига – организация, борющаяся с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям – заявила, что после того, как владельцем Twitter стал Маск, на платформе участились сообщения о преследовании и экстремистском контенте.

Недавно Маск пригрозил подать иск против Лиги, обвинив некоммерческую организацию в причастности к 60% падению прибыли X от рекламы в США.