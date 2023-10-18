1 доллар в год. Соцсеть X протестирует новую модель подписки

Социальная медиаплатформа X, ранее известная как Twitter, заявила во вторник, что будет тестировать новую модель подписки, согласно которой она будет взимать 1 доллар США в год за базовые функции.

Об этом сообщает Reuters.

Новая подписка под названием "Not A Bot" будет взимать с пользователей плату за ругательства, репосты или цитирование публикаций других аккаунтов, а также закладки публикаций в веб-версии платформы.

Издание пишет, что целью введения новой модели подписки является борьба с ботами и спамерами, а комиссия будет отличаться от страны к стране в зависимости от обменного курса.

В соцсети сообщили, что тестирование новой подписки не влияет на существующих пользователей, но новые пользователи, не желающие подписываться, смогут только просматривать и читать сообщения, просматривать видео и подписываться на аккаунты.

Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что генеральный директор X Линда Яккарино встретилась с кредиторами X, во время которых она сказала, что компания протестирует три уровня своей подписки на основе количества рекламы, показанной пользователю.

Боты были спорным вопросом для Илона Маска, купившего компанию в прошлом году. В июле Маск объявил, что платформа ограничит количество твитов, которые пользователи могут читать в течение дня. Целью было названо препятствование "экстремальным уровням" сбора данных и манипуляций системой.

Однако специалисты рекламной индустрии считают, что этот шаг создает проблемы для Яккарино – бывшему топ-менеджеру NBCUniversal, которая стала генеральным директором Twitter в июне.

Источник фото: ua.depositphotos.com