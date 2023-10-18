1 долар на рік. Соцмережа Х протестує нову модель підписки

Соціальна медіа платформа X, раніше відома як Twitter, заявила у вівторок, що тестуватиме нову модель підписки, згідно з якою вона стягуватиме 1 долар США на рік за базові функції.

Про це повідомляє Reuters.

Нова підписка під назвою "Not A Bot" стягуватиме з користувачів плату за лайки, репости чи цитування публікацій інших облікових записів, а також закладки публікацій у веб-версії платформи.

Видання пише, що метою запровадження нової моделі підписки є боротьба з ботами та спамерами, а комісія буде відрізнятися від країни до країни залежно від курсу обміну.

У соцмережі повідомили, що тестування нової підписки не впливає на наявних користувачів, але нові користувачі, які не бажають підписуватися, зможуть лише переглядати та читати дописи, переглядати відео та підписуватися на акаунти.

Раніше цього місяця агентство Reuters повідомило, що генеральний директор X Лінда Яккаріно зустрілася з кредиторами X, під час яких вона сказала, що компанія протестує три рівні своєї підписки на основі кількості реклами, показаної користувачеві.

Боти були спірним питанням для Ілона Маска, який придбав компанію минулого року. У липні Маск оголосив, що платформа обмежить кількість твітів, які користувачі можуть читати протягом дня. Метою було названо перешкоджання "екстремальним рівням" збору даних і маніпуляцій системою.

Однак фахівці рекламної індустрії вважають, що цей крок створює проблеми для Яккаріно – колишньої топменеджерки NBCUniversal, яка стала генеральною директоркою Twitter в червні.

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