Маск хоче заблокувати X (Twitter) в Європі

Бізнесмен Ілон Маск, власник платформи соціальної мережі X, яка раніше називалася Twitter, розглядає можливість видалення сервісу у Європі у відповідь на нове регулювання інтернет-платформи.

Про це пише Insider.

Як повідомляють власні джерела видання, мільярдер обговорював питання про те, щоб скасувати доступ або заблокувати соціальну мережу для користувачів у Європейському Союзі.

Це було б схоже на те, як Meta зараз блокує людям у Європі використання свого нового додатка Threads.

У серпні Європейський Союз прийняв закон про цифрові послуги, який визначає правила запобігання розповсюдженню шкідливого контенту, заборони або обмеження певних методів орієнтації на користувачів, а також обміну деякими внутрішніми даними з регуляторними органами.

Він набув чинності в серпні та вимагає від великих онлайн-платформ, таких як X, мати ефективні та прозорі системи для модерації та видалення неправдивої, оманливої та шкідливої інформації.

"Через хвилю дезінформації про війну Ізраїлю та ХАМАС, яка швидко поширюється на X, платформа, ймовірно, вже порушує цей закон", - пише видання.

Комісар ЄС Тьєррі Бретон заявив минулого тижня, що Єврокомісія офіційно «розслідує дотримання X» нового закону, і офіційно запросив детальну інформацію від платформи про її дії щодо видалення шкідливого контенту.

Соціальній мережі може загрожувати штраф, якщо виявиться, що вона порушує закон. Єврокомісія також може накласти штраф у розмірі до 6% річного доходу компанії.

Що відбувається з Twitter після купівлі Маском?

Соціальна мережа Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він відмовився від цієї назви соцмережі, перейменувавши її на Х.

23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Домен X.com раніше належав компанії онлайн-платежів, одним із засновників якої був Ілон Маск. Цей сервіс потім перетворився на PayPal, який було продано у 2002 році фірмі eBay. Набагато пізніше, в 2017-му, бізнесмен викупив у PayPal адресу X.com.

Крім цих змін, Twitter зіткнулася з низкою викликів. Зокрема, Маск провів у фірмі масштабні скорочення, а з платформи пішли деякі рекламодавці (наприклад, у грудні 2022 року доходи компанії від реклами впали на 71%).

А в лютому 2023 року Антидифамаційна ліга – організація, яка бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв – заявила, що після того, як власником Twitter став Маск, на платформі почастішали повідомлення про переслідування та екстремістський контент.

Нещодавно Маск пригрозив подати позов проти Ліги, звинувативши некомерційну організацію в причетності до 60%-го падіння прибутку X від реклами в США.