Ілон Маск планує запустити конкурента для YouTube

Соціальна платформа X (Twitter) планує презентувати новий сервіс для відеохостингу. Застосунок буде доступний на телевізорах Amazon і Samsung, а його інтерфейс буде подібний до YouTube.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що мільярдер і власник X (Twitter) Ілон Маск заявив, що довготривалі відео незабаром будуть доступні на смарт-телевізорах.

У жовтні минулого року платформа випустила ранню версію відео- та аудіодзвінків для деяких користувачів після того, як Маск заявив, що планує перетворити її на супердодаток, що пропонує послуги від обміну повідомленнями до однорангових платежів.

"Незабаром", - написав Маск у короткій відповіді на X на публікацію користувача про те, що довгі відео платформи можна дивитися безпосередньо на смарт-телевізорах.

Раніше видання Fortune повідомило, що програма може виглядати схожою на телевізійну програму, яку пропонує Youtube від Google.

За даними видання, Маск збирається конкурувати з YouTube.

Також мільярдер планує конкурувати із сервісом для онлайн-трансляцій Twitch та месенджером Signal. Тож у найближчому майбутньому слід очікувати подібні програми від бізнесмена.

Прагнучи стати "платформою для відео", наразі X налагоджує партнерські відносини з колишнім коментатором Fox Такером Карлсоном і колишнім ведучим CNN Доном Лемоном.

Останні оновлення в Х

Соцмережа Х (колишній Тwitter) розширює функціональні можливості для своїх користувачів, які передплачують підписку Premium+ і надає їм можливість публікувати значно довші тексти, ніж іншим користувачам.

Також платформа X розпочинає впровадження аудіо та відео дзвінків для користувачів, які не мають платної підписки Premium.

Раніше компанія запустила функцію аудіо та відео дзвінків для платних абонентів, які використовують iOS.

Після купівлі Маском Twitter подешевшав на 72%

Соціальна мережа Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він відмовився від цієї назви соцмережі, перейменувавши її на Х.

23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Зазначимо ,що Маск придбав Twitter (Х) за $44 млрд, але на початок березня 2024 року вартість компанії могла впасти на 72%. Доходи Х від реклами впали більш ніж на 50%.