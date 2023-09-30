Болгария запрещает импорт украинского подсолнечника до зимы

Правительство Болгарии и Инициативный комитет фермеров подписали меморандум, предусматривающий запрет на импорт подсолнечника из Украины до конца ноября. Об этом 29 сентября сообщило Министерство сельского хозяйства и земледелия Болгарии.

Глава ведомства Кирилл Ватев провел онлайн-встречу с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским. Во время нее болгарский министр и ознакомил своего украинского коллегу с меморандумом.

Предполагается, что после того, как срок запрета истечет, начнет действовать лицензионный режим экспорта подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса в соответствии с согласованным планом между Украиной и Еврокомиссией.

Также Ватев проинформировал Сольского о беспокойстве болгарских сельхозпроизводителей и переработчиков в связи с импортом рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, сухого молока, меда, сахара и замороженной малины из Украины.

Как отметила пресс-служба Минагрополитики Украины, кроме подсолнечника, у Болгарии нет возражений относительно украинского экспорта культур.

"Министры договорились согласовать технические детали процедуры экспорта агропродукции в Болгарию и обсудить их результаты на следующей встрече в первой половине октября", – говорится в сообщении.

Импорт украинского зерна: продление ограничений в ЕС

15 сентября истек срок запрета на импорт украинского продовольствия в пять стран ЕС, который был введен на уровне Еврокомиссии в мае.

Ограничения касались пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения. Их нельзя было ввозить в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт потом самостоятельно ввели этот запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

В свою очередь, Румыния решила не продолжать запрет, а работать с Украиной над планом контроля за экспортом зерна.

А парламент Болгарии проголосовал за отмену ограничений. Однако позже болгарские фермеры вышли на протесты. Среди их требований были такие:

продлить запрет на импорт подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса из Украины;

ввести запрет на импорт нерафинированного масла, свежих и замороженных фруктов и овощей, молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, живых животных, меда и продуктов пчеловодства из Украины;

усилить контроль за происхождением, качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции, импортируемой в страну;

до 30 сентября выплатить фермерам полную сумму компенсации за увеличение производственных затрат из-за войны в Украине.

Болгарское правительство частично пошло на уступки и предложило продлить запрет на импорт украинского подсолнечника до тех пор, пока в стране не иссякнет собственный запас этой культуры из урожая 2022/2023 маркетингового года. Также фермерам пообещали, в частности, выплатить финансовую помощь для преодоления негативных экономических последствий из-за войны РФ против Украины.

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