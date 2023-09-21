Украина и Румыния будут работать над планом контроля за экспортом зерна

Бухарест в течение 30 дней будет работать с Киевом над планом контроля экспорта зерна, который поможет защитить румынских фермеров. Об этом 20 сентября сообщил министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу, передает Reuters.

"Экспортные лицензии для украинских компаний начнут действовать через 30 дней", – сказал чиновник.

По его словам, Румыния в течение этого времени создаст четкую процедуру лицензирования импорта для румынских фермеров и переработчиков.

"Я уверен, что этот механизм, предложенный Европейской Комиссией, взятый на вооружение Украиной и согласованный нами в интересах фермеров, будет полностью функционировать", – отметил Барбу.

Министр добавил, что лицензии будут выдаваться только румынским фермерам и переработчикам пищевой продукции, нуждающимся в пополнении запасов, а не посредникам. А проверки безопасности пищевых продуктов будут проводиться для всего импорта.

Импорт украинского зерна: продление ограничений

15 сентября истек срок запрета на импорт украинского продовольствия в пять стран ЕС, который был введен на уровне Еврокомиссии в мае.

Ограничения касались пшеницы, кукурузы, рапса и семечек подсолнечника украинского происхождения. Их нельзя было ввозить в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт теперь самостоятельно ввели этот запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

Парламент Болгарии проголосовал за отмену ограничений на импорт украинского зерна. А в правительстве Румынии заявили, что будут принимать решения по защите фермеров в зависимости от того, каким будет план действий украинской стороны.

В свою очередь Украина подала иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии. В украинском правительстве считают, что запрет на импорт агропродукции нарушает международные обязательства этих стран, и односторонние действия членов ЕС в сфере торговли неприемлемы.

Параллельно власти Украины приняли новую процедуру экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы. Предполагается, что для поставки этих культур в пять соседних государств нужно получить лицензию Минэкономики по согласованию с Минагрополитикой. В правительстве надеются, что такая схема работы удовлетворит все стороны.

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