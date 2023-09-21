Україна й Румунія працюватимуть над планом контролю за експортом зерна

Бухарест протягом 30 днів працюватиме з Києвом над планом контролю за експортом зерна, який допоможе захистити румунських фермерів. Про це 20 вересня повідомив міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу, передає Reuters.

"Експортні ліцензії для українських компаній почнуть діяти через 30 днів", – сказав чиновник.

За його словами, протягом цього часу Румунія створить чітку процедуру ліцензування імпорту для румунських фермерів і переробників.

"Я впевнений, що цей механізм, запропонований Європейською Комісією, взятий на озброєння Україною й узгоджений нами в інтересах фермерів, буде повністю функціонувати", – зазначив Барбу.

Міністр додав, що ліцензії видаватимуться лише румунським фермерам і переробникам харчової продукції, які потребують поповнення запасів, а не посередникам. А перевірки безпечності харчових продуктів проводитимуться для всього імпорту.

Імпорт українського зерна: продовження обмежень

15 вересня сплив термін заборони на імпорт українського продовольства в пʼять країн ЄС, яка була запроваджена на рівні Єврокомісії в травні.

Обмеження стосувалися пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника українського походження. Їх не можна було ввозити до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини.

Однак Варшава, Братислава й Будапешт тепер самостійно ввели цю заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

Парламент Болгарії проголосував за скасування обмежень на імпорт українського зерна. А в уряді Румунії заявили, що ухвалюватимуть рішення щодо захисту фермерів залежно від того, яким буде план дій української сторони.

Своєю чергою Україна подала позови до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини. В українському уряді вважають, що заборона на імпорт агропродукції порушує міжнародні зобов’язання цих країн, і односторонні дії членів ЄС у сфері торгівлі є неприйнятними.

Паралельно влада України ухвалила нову процедуру експорту кукурудзи, ріпаку, соняшнику та пшениці. Передбачається, що для постачання цих культур до п'яти сусідніх держав потрібно отримати ліцензію Мінекономіки за погодженням з Мінагрополітики. В уряді сподіваються, що така схема роботи задовольнить усі сторони.

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