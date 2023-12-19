Молдавські фермери вимагають у влади термінового обмеження імпорту зерна з України

Фермери в Молдові вимагають, щоб уряд негайно впровадив "стабільний та стійкий" механізм обмеження імпорту зернових та олійних культур з України.

Про це йдеться у заяві асоціації "Сила фермерів" (Forța Fermierilor), повідомляє видання Newsmaker.

Представники асоціації зауважили, що 4 жовтня 2023 року влада країни ввела ліцензування імпорту зернових та олійних культур на період дії надзвичайного стану, проте з 1 січня 2024 року цей режим планують скасувати. Через це фермери висунули вимогу, щоб влада негайно впровадила стабільний та надійний механізм обмеження імпорту зернових та олійних культур з України, аналогічний тому, який застосовують у Румунії та Болгарії.

"Ми знаємо, що компанія Trans Oil має намір імпортувати з України близько 300 тис. тонн соняшнику. Це знову торкнеться інтересів місцевих фермерів. Звертаємо увагу, що відсутність обмежень на імпорт не лише розбалансує внутрішній ринок, а й поставить під загрозу експорт пшениці, кукурудзи та соняшнику до Румунії, яка неодноразово попереджала нашу країну про небезпеку реекспорту зернових та олійних культур із України. А блокування експорту до Румунії стало б остаточною катастрофою для молдавських фермерів", - йдеться у заяві асоціації "Сила фермерів".

В уряді Молдови поки ніяк не відреагували на вимогу фермерів.

Проблеми з експортом українських сільськогосподарських товарів

Навесні 2023 року у зв'язку з блокадою українських портів, український сільськогосподарський експорт став чинити тиск на ринки країн-сусідів. Болгарія, Угорщина, Румунія, Словаччина і Польща почали блокувати експорт українського зерна.

Згодом обмеження на українське зерно було введено на рівні Єврокомісії. Заборона на його поставки була продовжена до 15 вересня, однак і після цього проблема не вичерпалася.

Аграрії країн-сусідів України незадоволені дешевою українською продукцією та вимагають ввести обмеження на її проникнення на вітчизняні ринки.

Найбільш гострим конфлікт став з Польщею – польські аграрії обєдналися з перевізниками у блокуванні українсько-польського кордону.

Румунія із Болгарією вирішили не забороняти ввезення українського зерна та зрештою погодилися на механізм ліцензування, який запропонувала Україна. У випадку з Болгарією, однак, все ж було запроваджено заборону на імпорт соняшнику з України, але її термін починаючи з грудня сплив.

Окрім них, ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та насіння соняшника запровадила на початку жовтня Молдова, яка до Євросоюзу не входить і стороною згаданого торговельного конфлікту, відповідно, не була.

Фото: ua.depositphotos.com