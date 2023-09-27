Прем'єр Румунії пояснив, чому погодився на ліцензування ввезення українського зерна замість заборони

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку зазначає, що небажання його країни запроваджувати повну заборону на імпорт низки українських сільгосппродуктів викликане розумінням необхідності допомагати провідній війні країні таким чином. Про це він заявив в інтерв'ю Digi24.ro.

"Я один з тих, хто вважає, що Україні треба допомагати, поки не закінчиться війна. Наша допомога – допомогти цьому транзиту зерна. Ви бачили, що я не відповів тією ж монетою, що відповіла Польща. У мене були інституційні дискусії з президентом Румунії з цієї теми, і ми обидва дійшли однієї й тієї ж думки", - зазначив Чолаку.

Як зазначив глава румунського уряду, через діалог з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем сторони зійшлися на введенні системи ліцензування експорту з України та ліцензування імпорту до Румунії, "щоб фермери були захищені".

"Але ми не пішли на заборону, тому що сигналом, який ми дали б демократичному світу, було б те, що ми не хочемо допомагати Україні. Це дуже неправильно. Це не війна між РФ і Україною. Це не війна між Путіним і Зеленським. Це війна між диктатором і демократичним світом. Якби, не дай Боже, Росія мала шанс виграти цю війну, подумайте, який це був би прецедент і яке розмноження відбулося б у демократичному світі", - заявив він.

Нагадаємо, що напередодні Шмигаль підписав постанову уряду про запровадження механізму верифікації та узгодження чотирьох груп українського аграрного експорту (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника) для п'яти країн Європейського союзу (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія).

Цей механізм, підтриманий Європейською комісією, Україна представила в рамках плану вирішення зернової кризи. Як зазначив український прем'єр, чотири країни пропрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження та пропозиції та готовність до обговорення, а одна держава виступила проти.

Зазначимо, що наразі категорично відмовляється допускати на свій ринок українське зерно Польща. Проте аграрні міністерства двох країн ведуть переговори щодо цього питання.

Крім Польщі, після завершення терміну дії обмежувальних заходів, запроваджених щодо українського зерна Єврокомісією, відновили національні заборони щодо його ввезення Угорщина та Словаччина. Румунія з Болагрією вирішили не вдаватися до цього.

Польська сторона при цьому "для результативності" переговорів з Україною висунула вимогу щодо відкликання "зернового" позову проти неї, Угорщини та Словаччини, поданого до Світової організації торгівлі. Зазначимо, що якщо цей позов все ж дійде до розгляду, представляти інтереси трьох країн ЄС, за даними ЗМІ, буде Єврокомісія.