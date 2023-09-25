Зеленський про зерновий конфлікт з країнами-сусідами: "Поступово прибираємо емоції за більшістю питань"

Президент Володимир Зеленський зазначає що Україна зараз робить усе, щоб конфлікт з сусідніми країнами-членами Євросоюзу довкола експорту туди українського зерна вирішувався в конструктивному руслі.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненнні. Глава держави повідомив, що у понеділок провів нараду з урядовцями та своїм офісом щодо зернового експорту: було скоординовано подальші кроки та зафіксовано досягнуті результати.

"Перше: Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна. Це повністю раціонально. Друге: поступово прибираємо емоції з цієї теми за більшістю питань. Робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить", - заявив президент.

Зеленський також висловив вдячність Болгарії та Румунії, які не вводили власних ембарго на українське зерно після завершення дії аналогічного заходу, запровадженого для п'яти країн ЄС Європейською комісією.

"Я вдячний тим нашим партнерам, які не допустили порушень торговельних правил Євросоюзу та угоди про асоціацію. Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, ми очікуємо від інших країн-сусідів. Євросоюз – це простір для взаєморозуміння та співпраці. Так і має бути", - зазначив глава держави.

Конфлікт України з сусідами довкола експорта зерна

Нагадаємо, що 15 вересня Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Її було запроваджено 2 травня замість відповідних односторонніх національних обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія розкритикувала як неприйнятні.

Необхідність обмежень п'ять країн Євросоюзу пояснювали тим, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів. У відповідь на рішення Єврокомісії Польща, Угорщина та Словаччина поновили власні заборони на ввезення цієї української продукції, причому Угорщина список товарів значно розширила.

19 вересня Кабінет міністрів схвалив нову процедуру експорту кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці до всіх згаданих п'яти країн ЄС: він буде здійснюватися за ліцензіями Міністерства економіки за погодженням з Міністерством аграрної політики. Запропонувати власний механізм обмежень Україна обіцяла Єврокомісії задля скасування нею вказаної заборони.

Після цього заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка заявив, що Польща, Угорщина та Словаччина готові розглядати запропонований Україною механізм спільної верифікації та погодження постачання. Втім, про скасування ними заборон поки не йдеться.

В Румунії ж заявили, що запровадять власну процедуру ліцензування імпорту для фермерів і переробників. Українська сторона заявляла й досягнення подібної домовленості зі Словаччиною.

Втім, зазначимо, що вже 30 вересня в останній мають пройти парламентські вибори, за результатами яких є ймовірність принципової зміни влади. В свою чергу, 15 жовтня парламентські вибори відбудуться у Польщі, де, однак, правляча партія "Право та справедливість" наразі є впевпеним лідером за опитуваннями.