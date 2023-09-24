"Нам не потрібне зерно з України": Польща підготувала транзитні коридори для експорту українського збіжжя

Польща підготувала транзитні коридори, якими Україна зможе експортувати своє зерно країнам, що потребують цього. Проте Варшава не скасовує свою заборону на продаж агропродукції.

Про це повідомляє канцелярія президента Польщі Анджея Дуди.

Дуда зауважив, що завдяки праці польських фермерів, Польщі не потрібно зерно з України.

"Нам не потрібне зерно з України. Їх чудові врожаї під час війни дуже мало дісталися країнам, які їх справді потребували. У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно", - наголосив Дуда.

Він зазначив, що Польща намагається допомогти Україні й тим країнам, які потребують цієї допомоги.

Водночас Дуда вважає правильним рішення уряду Польщі залишити заборону на продаж українського зерна на польському ринку.

"Але ми повинні зробити все, щоб транзит був якомога більшим", - наголосив Дуда.

"Зернова криза" між Україною та Польшею

Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи "зернову кризу", порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших, та скасував зустріч з Володимиром Зеленським.

На фоні погіршення польсько-українських відносин через імпорт української агропродукції, у Польщі заговорили про можливе зменшення підтримки України та українських біженців.

Раніше польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявив, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.

Нагадаємо, що Єврокомісія вирішила не продовжувати після 15 вересня заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Вона була запроваджена 2 травня замість відповідних односторонніх обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія свого часу розкритикувала як неприйнятні.

Необхідність таких обмежень п'ять країн Євросоюзу пояснювали тим, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів.

Польща, яка найбільш жорстко вимагала від ЄС залишити заборону й після 15 вересня, вирішила відразу ж запровадити свою національну заборону на ввезення української агропродукції.

У відповідь на це Київ вирішив подати позов до Світової організації торгівлі СОТ) та погрожує запровадити ембарго на польську цибулю, помідори, капусту та яблука.

У четвер, 21 вересня, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом. Вони домовилися знайти вирішення конфліктної ситуації щодо експорту зерна.

Джерело фото: ua.depositphotos.com