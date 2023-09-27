Зерновой спор. Польшу, Венгрию и Словакию в ВТО будет представлять Еврокомиссия

В Женеве в скором времени начнется рассмотрение жалобы Украины против Польши, Венгрии и Словакии в связи с эмбарго на импорт украинского зерна. Представителем этих трех стран ЕС во Всемирной торговой организации (ВТО) будет Еврокомиссия.

Об этом пишет PAP со ссылкой на источник в Европейском союзе.

По словам собеседника издания, в состав делегации ЕС вошли эксперты из Польши, Словакии и Венгрии.

Как отмечает информагентство, инициирование дела в ВТО закрывает для Украины другие пути диалога по разрешению зернового спора.

Импорт украинского зерна: продление ограничений

15 сентября истек срок запрета на импорт украинского продовольствия в пять стран ЕС, которыйбыл введен на уровне Еврокомиссии в мае.

Ограничения касались пшеницы, кукурузы, рапса и семечек подсолнечника украинского происхождения. Эту продукцию было ввозить в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт теперь самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

В свою очередь Украина инициировала в ВТО запрос на проведение консультаций по спору с Польшей, Словакией и Венгрией. Он был распространён среди членов организации 21 сентября.

Консультации предоставляют сторонам возможность обсудить вопросы и найти решение без дальнейшего судебного разбирательства. Через 60 дней, если консультации не смогли решить проблему, жалобщик может потребовать, чтобы вердикт вынесла группа экспертов.

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