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Зернова суперечка. Польщу, Угорщину та Словаччину в СОТ буде представляти Єврокомісія
У Женеві незабаром розпочнеться розгляд скарги України проти Польщі, Угорщини та Словаччини у зв'язку з ембарго на імпорт українського зерна. Представницею цих трьох країн ЄС у Світовій організації торгівлі (СОТ) буде Єврокомісія.
Про це пише PAP із посиланням на джерело в Європейському Союзі.
За словами співрозмовника видання, до складу делегації ЄС ввійшли експерти з Польщі, Словаччини та Угорщини.
Як зауважує інформагентство, ініціювання справи в СОТ закриває для України інші шляхи діалогу для розв'язання зернової суперечки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Імпорт українського зерна: продовження обмежень
15 вересня сплив термін заборони на імпорт українського продовольства в пʼять країн ЄС, яка була запроваджена на рівні Єврокомісії в травні.
Обмеження стосувалися пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника українського походження. Цю продукцію не можна було ввозити до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини.
Однак Варшава, Братислава й Будапешт тепер самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.
Своєю чергою Україна ініцювала в СОТ запит на проведення консультацій щодо суперечки з Польщею, Словаччиною й Угорщиною. Він був поширений серед членів організації 21 вересня.
Консультації надають сторонам можливість обговорити питання і знайти рішення без подальшого судового розгляду. Через 60 днів, якщо консультації не змогли розвʼязати проблему, скаржник може вимагати, щоб рішення винесла група експертів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com