Зернова суперечка. Польщу, Угорщину та Словаччину в СОТ буде представляти Єврокомісія

У Женеві незабаром розпочнеться розгляд скарги України проти Польщі, Угорщини та Словаччини у зв'язку з ембарго на імпорт українського зерна. Представницею цих трьох країн ЄС у Світовій організації торгівлі (СОТ) буде Єврокомісія.

Про це пише PAP із посиланням на джерело в Європейському Союзі.

За словами співрозмовника видання, до складу делегації ЄС ввійшли експерти з Польщі, Словаччини та Угорщини.

Як зауважує інформагентство, ініціювання справи в СОТ закриває для України інші шляхи діалогу для розв'язання зернової суперечки.

Імпорт українського зерна: продовження обмежень

15 вересня сплив термін заборони на імпорт українського продовольства в пʼять країн ЄС, яка була запроваджена на рівні Єврокомісії в травні.

Обмеження стосувалися пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника українського походження. Цю продукцію не можна було ввозити до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини.

Однак Варшава, Братислава й Будапешт тепер самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

Своєю чергою Україна ініцювала в СОТ запит на проведення консультацій щодо суперечки з Польщею, Словаччиною й Угорщиною. Він був поширений серед членів організації 21 вересня.

Консультації надають сторонам можливість обговорити питання і знайти рішення без подальшого судового розгляду. Через 60 днів, якщо консультації не змогли розвʼязати проблему, скаржник може вимагати, щоб рішення винесла група експертів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com