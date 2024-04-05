Переробка соняшнику в Україні наблизилася до довоєнного рівня

Переробка соняшнику в Україні збільшилася у березні 2024 року до тримісячного максимуму, склавши близько 1,49 млн т (+9% до лютого; +10% до березня 2023 р.).

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Про це повідомляє "АПК-Інформ".

Зазначається, що усього за 7 місяців 2023/24 маркетингового року в Україні було перероблено майже 9,3 млн т цієї олійної, що на 11% перевищило показник в аналогічний період попереднього сезону.

Також це стало максимальним обсягом для зазначеного періоду за останні 3 сезони, наблизившись до показника довоєнного періоду (9,6-10,5 млн т для вересня-березня).

"Високим темпам переробки сприяє перш за все збільшення експорту соняшникової олії поточного сезону, який забезпечує відносно стабільна робота портів Одеси та Дунаю", - підкреслили аналітики.

Вони зауважують, що з огляду на нижчий урожай соняшнику торік проти довоєнного рівня, запаси цієї олійної культури на початок квітня становлять близько 4,5-5 млн т (всього залишки у аграріїв та вже законтрактовані обсяги у переробників), що є мінімальним показником для останніх трьох сезонів.

За прогнозами експертів, усього за сезон-2023/24 переробка соняшнику може становити близько 13,3-13,8 млн т, що поступається показнику попереднього сезону як мінімум на 4% і певною мірою буде залежати від ситуації на експортному ринку даної культури.

"Поступове налагодження експорту соняшнику до ЄС та знижене імпортне мито на олійну в Туреччині може сприяти збільшенню обсягів відвантаження даної культури на зовнішні ринки, проте більш привабливий ціновий рівень внутрішнього ринку поки що буде стримувати дану тенденцію", - прогнозують аналітики.

За їхніми оцінками, обсяги експорту соняшнику залишаються значно нижчими порівняно з минулорічними.

Крім того, більш стрімкому збільшенню експорту даної культури перешкоджає надто складний режим отримання ліцензій на імпорт української олійної в Болгарії, через що місцеві переробні підприємства відчувають брак сировини.

У Болгарії нестача соняшнику

Зазначимо, що ринок очікував на зазначене спрощення урядом процедури отримання експортних ліцензій на соняшник з України. В Болгарії ж переробники наразі стикаються з ризиком припинення роботи заводів через недостатній обсяг сировини.

Голова Союзу виробників рослинних олій і маслоробних продуктів в Болгарії Яні Янев заявив, що болгарські виробники олії готові вийти на страйк через дефіцит соняшнику, який спричинений призупиненням імпорту з України.

"Нам потрібен постійний потік соняшнику, тому що потужності, які ми маємо, вдвічі більші за вироблену сировину. Ми протестуємо проти політики обмеження вільної торгівлі та спрямованої проти інтересів фермерів профільним міністерством", - сказав Янев.

В Молдові виробник олії призупинив роботу через дефіцит соняшника з України

Компанія Floarea Soarelui, яка є найбільшим у Молдові виробником олії, призупинила роботу через дефіцит насіння соняшника з України, імпорт якого наразі підлягає ліцензуванню.

Підприємство здатне переробляти понад тисячу тонн насіння соняшнику на добу, відповідно для продовження функціонування необхідні великі обсяги сировини, які не можуть купити. З цієї причини у січні було припинено виробництво, тепер знову зупинено завод у Бєльцях та Danube Oil у Джурджулештах.

Нагадаємо, на початку жовтня 2023 року Молдова запровадила ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та насіння соняшника. За словами віце-прем'єра Володимира Болі, цей крок зроблений для того, щоб встановити суворіший контроль за якістю продукції, що імпортується, гарантуючи її відповідність стандартам харчової безпеки.

Нагадаємо, згідно з даними Державної митної служби України, за 2023/2024 маркетинговий рік (з 1 липня 2023 року по 1 квітня 2024 року) експорт зернових та зернобобових культур з України сягнув 34,862 мільйона тонн, з яких 5,192 млн тонн було відвантажено в березні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com