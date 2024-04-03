Польща передумала забороняти транзит українського зерна: фермери обурені і вимагають зустрічі з Туском

Польща передумала забороняти транзит українського зерна через свою територію, як обіцяла раніше, чим викликала нову хвилю обурення з боку польських фермерів.

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Польща передумала забороняти транзит українського зерна

Як повідомляє Міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі, відомство 2 квітня провело чергові переговори з польськими фермерами.

В МінАПК Польщі заявили, що "домовленості, ухвалені в Ясьонці, значною мірою виконані".

Нагадаємо, у Ясьонці біля Жешува 20 березня була підписана угода між представниками фермерських організацій та міністром сільського господарства Чеславом Секерським.

Один із пунктів угоди передбачав, що міністр сільського господарства звернеться до прем'єр-міністра Дональда Туска з проханням припинити транзит сільськогосподарської продукції з України, що потрапила під дію ембарго, через польську територію.

У своєму повідомленні МінАПК Польщі запевняє, що "ембарго на імпорт до Польщі зернових, кукурудзи, ріпаку, соняшнику, борошна, висівок, шроту, макухи з України й надалі зберігається", а також "ведеться робота над збереженням розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року".

"З огляду на те, що українська сторона оголосила про мінімізацію транзиту своєї сільськогосподарської продукції через територію Польщі з квітня по червень цього року, Мінагрополітики не зверталося з проханням про припинення транзиту української сільськогосподарської продукції через територію Польщі", - йдеться в заяві польського МінАПК.

Відомство підкреслює, що виконує вимоги та домовленості з представниками аграріїв-мітингувальників.

Як зазначив міністр Чеслав Секерський, низка заходів потребує багатьох міжміністерських домовленостей та спеціальних процедур, що розширює реалізацію домовленостей.

Обурені польські фермери вимагають зустрічі з Туском

Як повідомляє RMF24, польським фермерам не сподобалися результати розмови з керівництвом Міністерства сільського господарства країни, тому тепер вони вимагають зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Зазначається, що польські фермери провела ніч у будівлі Міністерства сільського господарства після невдалих розмов з його керівництвом.

Переговори протестувальників, які серед іншого продовжують вимагати заборони транзиту агропродукції з України, з міністром Чеславом Секерським і заступником міністра Міхалом Колодзейчаком тривали до пізньої ночі.

"Вони не принесли очікуваних результатів. Міністр Секерський нічого не вирішує, бо все залежить від прем'єр-міністра Дональда Туска, якому байдуже до голосу фермерів, а ми чекаємо конкретики. Ми чекаємо на прем'єр-міністра. Нічого не вирішено, нічого не узгоджено", - наголосив голова профспілки фермерів "Солідарність" Томаш Обшанський.

За його словами, очільник уряду недоброзичливо ставиться до людей, які заробляють на життя сільським господарством.

"Ми сприймаємо це як удар по фермерах, удар по всьому аграрному сектору, який має величезні проблеми, а уряд абсолютно нічого не робить для цього", - зауважив протестувальник.

Зауважимо, питання транзиту українського зерна через Польщу стало наріжним каменем конфлікту з місцевими фермерами. Вони вважають, що Україна у такий спосіб все одно продає зерно на території Польщі.

Нагадаємо, переговори у Варшаві щодо розблокування українсько-польських кордонів та експорту сільськогосподарської продукції між Україною та Польшею 28 березня тривали понад 5 годин та були непростими, але заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчик своєю неадекватною поведінкою завів перемовини в глухий кут.