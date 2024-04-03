Польша передумала запрещать транзит украинского зерна: фермеры возмущены и требуют встречи с Туском

Польша передумала запрещать транзит украинского зерна через свою территорию, как обещала раньше, чем вызвала новую волну возмущения польских фермеров.

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Польша передумала запрещать транзит украинского зерна

Как сообщает Министерство сельского хозяйства и развития села Польши, ведомство 2 апреля провело очередные переговоры с польскими фермерами.

В МинАПК Польши заявили, что "договоренности, принятые в Ясенке, в значительной степени выполнены".

Напомним, в Ясенке у Жешува 20 марта было подписано соглашение между представителями фермерских организаций и министром сельского хозяйства Чеславом Секерским.

Один из пунктов соглашения предполагал, что министр сельского хозяйства обратится к премьер-министру Дональду Туску с просьбой прекратить транзит сельскохозяйственной продукции из Украины, попавшей под действие эмбарго, через польскую территорию.

В своем сообщении МинАПК Польши уверяет, что "эмбарго на импорт в Польшу зерновых, кукурузы, рапса, подсолнечника, муки, отрубей, шрота, жмыха из Украины продолжает сохраняться", а также "ведется работа по сохранению размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года".

"Учитывая, что украинская сторона объявила о минимизации транзита своей сельскохозяйственной продукции через территорию Польши с апреля по июнь этого года, Минагрополитики не обращалось с просьбой о прекращении транзита украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши", - говорится в заявлении польского МинАПК.

Ведомство подчеркивает, что выполняет требования и договоренности с представителями митингующих аграриев.

Как отметил министр Чеслав Секерский, ряд мер нуждаются во многих межминистерских договоренностях и специальных процедурах, что расширяет реализацию договоренностей.

Возмущенные польские фермеры требуют встречи с Туском

Как сообщает RMF24, польским фермерам не понравились результаты разговора с руководством Министерства сельского хозяйства страны, поэтому теперь они требуют встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Польские фермеры провели ночь в здании Министерства сельского хозяйства после неудачных разговоров с его руководством.

Переговоры протестующих, которые продолжают требовать запрета транзита агропродукции из Украины, с министром Чеславом Секерским и заместителем министра Михалом Колодзейчаком продолжались до поздней ночи.

"Они не принесли ожидаемых результатов. Министр Секерский ничего не решает, потому что все зависит от премьер-министра Дональда Туска, мы ждем конкретики. Мы ждем премьер-министра. Ничего не решено, ничего не согласовано", - подчеркнул глава профсоюза фермеров "Солидарность" Томаш Обшанский.

По его словам, глава правительства недоброжелательно относится к людям, зарабатывающим на жизнь сельским хозяйством.

"Мы воспринимаем это как удар по фермерам, удар по всему аграрному сектору, который испытывает огромные проблемы, а правительство абсолютно ничего не делает для этого", - заметил протестующий.

Заметим, что вопрос транзита украинского зерна через Польшу стал краеугольным камнем конфликта с местными фермерами. Они считают, что Украина таким образом все равно продает зерно на территории Польши.

Напомним, переговоры в Варшаве по разблокированию украинско-польских границ и экспорту сельскохозяйственной продукции между Украиной и Польшей 28 марта продолжались более 5 часов и были непростыми, но заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчик своим неадекватным поведением завел переговоры в тупик.