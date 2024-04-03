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Польша передумала запрещать транзит украинского зерна: фермеры возмущены и требуют встречи с Туском
Польша передумала запрещать транзит украинского зерна через свою территорию, как обещала раньше, чем вызвала новую волну возмущения польских фермеров.
Польша передумала запрещать транзит украинского зерна
Как сообщает Министерство сельского хозяйства и развития села Польши, ведомство 2 апреля провело очередные переговоры с польскими фермерами.
В МинАПК Польши заявили, что "договоренности, принятые в Ясенке, в значительной степени выполнены".
Напомним, в Ясенке у Жешува 20 марта было подписано соглашение между представителями фермерских организаций и министром сельского хозяйства Чеславом Секерским.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Один из пунктов соглашения предполагал, что министр сельского хозяйства обратится к премьер-министру Дональду Туску с просьбой прекратить транзит сельскохозяйственной продукции из Украины, попавшей под действие эмбарго, через польскую территорию.
В своем сообщении МинАПК Польши уверяет, что "эмбарго на импорт в Польшу зерновых, кукурузы, рапса, подсолнечника, муки, отрубей, шрота, жмыха из Украины продолжает сохраняться", а также "ведется работа по сохранению размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года".
"Учитывая, что украинская сторона объявила о минимизации транзита своей сельскохозяйственной продукции через территорию Польши с апреля по июнь этого года, Минагрополитики не обращалось с просьбой о прекращении транзита украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши", - говорится в заявлении польского МинАПК.
Ведомство подчеркивает, что выполняет требования и договоренности с представителями митингующих аграриев.
Как отметил министр Чеслав Секерский, ряд мер нуждаются во многих межминистерских договоренностях и специальных процедурах, что расширяет реализацию договоренностей.
Возмущенные польские фермеры требуют встречи с Туском
Как сообщает RMF24, польским фермерам не понравились результаты разговора с руководством Министерства сельского хозяйства страны, поэтому теперь они требуют встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Польские фермеры провели ночь в здании Министерства сельского хозяйства после неудачных разговоров с его руководством.
Переговоры протестующих, которые продолжают требовать запрета транзита агропродукции из Украины, с министром Чеславом Секерским и заместителем министра Михалом Колодзейчаком продолжались до поздней ночи.
"Они не принесли ожидаемых результатов. Министр Секерский ничего не решает, потому что все зависит от премьер-министра Дональда Туска, мы ждем конкретики. Мы ждем премьер-министра. Ничего не решено, ничего не согласовано", - подчеркнул глава профсоюза фермеров "Солидарность" Томаш Обшанский.
По его словам, глава правительства недоброжелательно относится к людям, зарабатывающим на жизнь сельским хозяйством.
"Мы воспринимаем это как удар по фермерам, удар по всему аграрному сектору, который испытывает огромные проблемы, а правительство абсолютно ничего не делает для этого", - заметил протестующий.
Заметим, что вопрос транзита украинского зерна через Польшу стал краеугольным камнем конфликта с местными фермерами. Они считают, что Украина таким образом все равно продает зерно на территории Польши.
Напомним, переговоры в Варшаве по разблокированию украинско-польских границ и экспорту сельскохозяйственной продукции между Украиной и Польшей 28 марта продолжались более 5 часов и были непростыми, но заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчик своим неадекватным поведением завел переговоры в тупик.