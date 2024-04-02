Поляки возобновили блокаду пункта пропуска "Угринов – Долгобычев"

Во вторник, 2 апреля, польские протестующие возобновили блокировку движения для грузовиков перед пунктом пропуска "Угринов – Долгобычев".

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что по информации от польских пограничников сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов - Долгобычев" возобновилась блокировка движения для грузовиков.

Следовательно, осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.

В Госпогранслужбе просят водителей и перевозчиков учесть эту информацию во время международных перевозок.

Напомним, в четверг, 28 марта, в пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" на польско-украинской границе временно завершилась блокировка движения грузовиков в обоих направлениях.

Заметим, 20 марта польские протестующие разблокировали движение всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини". Проезд транспортных средств производится в штатном режиме.

Также польские фермеры 21 марта разблокирован пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

20 марта польские протестующие начали блокировать и ограничивать движение через границу пассажирских автобусов на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежным с украинским пунктом пропуска "Шегини".