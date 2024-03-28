ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Транспорт
Дата публикации

Поляки временно разблокировали пункт пропуска "Угринов-Долгобычев" для движения грузовиков

пункт пропуска "Угринов-Долгобычев"
Фото: Госпогранслужба Польши, nadbuzanski.strazgraniczna.pl

В четверг, 28 марта, в пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" на польско-украинской границе временно завершилась блокировка движения грузовиков в обоих направлениях.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"По информации от польских коллег, на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов-Долгобычев" пропуск грузового транспорта осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пересечения границы здесь ожидают 120 грузовиков.

"Вместе с тем польская сторона сообщила, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 02 апреля", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

В ведомстве просят водителей и перевозчиков учесть эту информацию.

Заметим, 20 марта польские протестующие разблокировали движение всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини". Проезд транспортных средств производится в штатном режиме.

Также польские фермеры 21 марта разблокирован пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

Отметим, что по состоянию на утро 28 марта в очередях на пунктах пропуска с польской границей "Ягодин", "Рава-Русская", "Угринов" стоят почти 370 грузовиков. Напротив пункта пропуска "Краковец" находится около 700 грузовиков, а на "Шегини" около 400 грузовиков.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

20 марта польские протестующие начали блокировать и ограничивать движение через границу пассажирских автобусов на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежным с украинским пунктом пропуска "Шегини".

Автор:
Светлана Манько