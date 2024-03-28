Поляки временно разблокировали пункт пропуска "Угринов-Долгобычев" для движения грузовиков

В четверг, 28 марта, в пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" на польско-украинской границе временно завершилась блокировка движения грузовиков в обоих направлениях.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"По информации от польских коллег, на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов-Долгобычев" пропуск грузового транспорта осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пересечения границы здесь ожидают 120 грузовиков.

"Вместе с тем польская сторона сообщила, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 02 апреля", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

В ведомстве просят водителей и перевозчиков учесть эту информацию.

Заметим, 20 марта польские протестующие разблокировали движение всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини". Проезд транспортных средств производится в штатном режиме.

Также польские фермеры 21 марта разблокирован пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

Отметим, что по состоянию на утро 28 марта в очередях на пунктах пропуска с польской границей "Ягодин", "Рава-Русская", "Угринов" стоят почти 370 грузовиков. Напротив пункта пропуска "Краковец" находится около 700 грузовиков, а на "Шегини" около 400 грузовиков.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

20 марта польские протестующие начали блокировать и ограничивать движение через границу пассажирских автобусов на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежным с украинским пунктом пропуска "Шегини".